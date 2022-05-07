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Сегодня, 05:00

«Крылья» разгромили «Динамо», обсуждение реформ в РПЛ. Главное за день

Читать «СЭ» в
Футболисты «Крыльев Советов».
Фото ФК «Крылья Советов»

Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 6 мая.

Как же страдает «Динамо»! «Крылья» вонзили пять топ-голов — теперь под вопросом даже серебро

У Шварца проблемы.

Клубы думают только о краткосрочных перспективах. Почему расширять РПЛ бессмысленно

Обсуждаем ключевой вопрос реформы премьер-лиги.

Будущее российского футбола: непростое, интересное, без Азии. Колонка Казакова

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Разбираемся, впишется ли форвард «Зенита» в команду Деяна Станковича.

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Двухчасовое противостояние россиянина и грека — настоящее украшение мадридского «мастерса».

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