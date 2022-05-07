«Крылья» разгромили «Динамо», обсуждение реформ в РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за пятницу, 6 мая.
Как же страдает «Динамо»! «Крылья» вонзили пять топ-голов — теперь под вопросом даже серебро
У Шварца проблемы.
Обсуждаем ключевой вопрос реформы премьер-лиги.
Авторская колонка известного тележурналиста — о перспективах спорта номер один в РФ в современных условиях.
Разбираемся, впишется ли форвард «Зенита» в команду Деяна Станковича.
Двухчасовое противостояние россиянина и грека — настоящее украшение мадридского «мастерса».
Чарльз Оливейра — Джастин Гэтжи: наследник Хабиба в погоне за званием лучшего легковеса в историичитать >
Овечкин пока не забивает в плей-офф. «Вашингтону» не хватает его голов, но проблема команды в другомчитать >
«Монако» все ближе к Лиге чемпионов. У команды Головина восемь побед подрядчитать >
Сербский нападающий не захотел ехать в Россию, а потом стал королем английской лигичитать >