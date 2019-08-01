Крутое интервью с Бобровским, Гильерме рассказал все о "Спартаке", Овечкин – об окончании карьеры

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 1 августа.

ЭКСКЛЮЗИВ. Дружба с Панариным, скандалы с Тортореллой, суперконтракт с "Флоридой". Большое интервью Сергея Бобровского

Один из лучших вратарей мир дал большое интервью "СЭ".

ПОДРОБНОСТИ. Гильерме: "Предложение "Спартака" было лучше, но я хотел остаться в "Локо"

Первый номер сборной России рассказал много интересного.

ВЕЛИКИЙ. Овечкин – об окончании карьеры, Трампе и интервью Панарина

Яркие цитаты Александра Овечкина с пресс-конференции.

ОТКРОВЕННО. Роман Широков: "Спартак" вряд ли найдет игрока уровня Широкова"

Бывший полузащитник "Спартака" и экс-спортивный директор "Динамо" Роман Широков – о предстоящем субботнем дерби.

РАССЛЕДОВАНИЕ. Между концертом Rammstein и матчем с "Краснодаром" – меньше 24 часов. Как "Зенит" все успеет?

В конце недели петербургской арене предстоит испытание.

ПОТЕРЯ. Ковалев потерял деньги. Канело предпочел Сергею украинца

Бой Альварес – Деревянченко утвержден и пройдет 26 октября

МНЕНИЕ. Егор Титов: "Вернуть Карреру? А почему не Романцева?"

Легенда "Спартака" – об уходе Фернанду и Луиза Адриану, кредите доверия к Олегу Кононову и призывах вернуть Массимо Карреру.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".