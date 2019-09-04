Крутое интервью отца Хабиба, непробиваемость Медведева и смертельная сетка для «Спартака»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 4 сентября.

ПРОГНОЗ. «Порье не доживет до четвертого раунда». Откровенное интервью с отцом Хабиба — о Макгрегоре, Тактарове, гонорарах, Емельяненко и семье

Спецкор «СЭ» Илья Андреев встретился с Абдулманапом Нурмагомедовым в Абу-Даби, где его сын 7 сентября проведет бой за звание чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье.

БРАВО! Едва не снялся, но вышел в полуфинал. Медведев победил Вавринку и американскую публику

Россиянин Даниил Медведев переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в Нью-Йорке и впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и турнира «Большого шлема» в целом.

ЖДЕМ ФИНАЛ. Эйнштейн на корте

Даниил Медведев вернул нас в те времена, когда за нашим мужским теннисом можно было следить с удовольствием. Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер восхищается игрой таланта.

ГОСТЬ. Хердур Магнуссон: «ЦСКА сильнее «Спартака». Мы сплоченнее»

Исландский защитник красно-синих побывал в гостях у «СЭ» и больше часа общался с нашими журналистами. Получился очень содержательный и фактурный разговор.

ЖЕРЕБЬЕВКА. Кубок России: «сетка смерти» для «Спартака»

В среду целиком стала известна сетка Олимп-Кубка России. Если топ-клубы не будут вылетать на ранних стадиях, мы увидим несколько матчей с огненными вывесками.

СВОБОДНЫЕ. Вы думали трансферы в РПЛ закончились? Нет — команды еще могут усилить Кокорин и Тарасов

Хоть трансферное окно в РПЛ закрылось, клубы до конца сентября по-прежнему могут заключить соглашения со свободными агентами. «СЭ» собрал самые привлекательные варианты для российских команд, которые не выполнили все задачи по комплектованию.

ВОСХОДЯЩАЯ. Александра Трусова: «Попросила автограф Дзюбы для брата»

Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала «СЭ» о знакомстве с Дзюбой и Черчесовым, любви Тутберидзе к животным и электросамокате.

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