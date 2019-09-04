Крутое интервью отца Хабиба, непробиваемость Медведева и смертельная сетка для «Спартака»
ПРОГНОЗ. «Порье не доживет до четвертого раунда». Откровенное интервью с отцом Хабиба — о Макгрегоре, Тактарове, гонорарах, Емельяненко и семье
Спецкор «СЭ» Илья Андреев встретился с Абдулманапом Нурмагомедовым в Абу-Даби, где его сын 7 сентября проведет бой за звание чемпиона UFC в легком весе против американца Дастина Порье.
БРАВО! Едва не снялся, но вышел в полуфинал. Медведев победил Вавринку и американскую публику
Россиянин Даниил Медведев переиграл швейцарца Стэна Вавринку — 7:6 (8:6), 6:3, 3:6, 6:1 в Нью-Йорке и впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата США и турнира «Большого шлема» в целом.
ЖДЕМ ФИНАЛ. Эйнштейн на корте
Даниил Медведев вернул нас в те времена, когда за нашим мужским теннисом можно было следить с удовольствием. Обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер восхищается игрой таланта.
ГОСТЬ. Хердур Магнуссон: «ЦСКА сильнее «Спартака». Мы сплоченнее»
Исландский защитник красно-синих побывал в гостях у «СЭ» и больше часа общался с нашими журналистами. Получился очень содержательный и фактурный разговор.
ЖЕРЕБЬЕВКА. Кубок России: «сетка смерти» для «Спартака»
В среду целиком стала известна сетка Олимп-Кубка России. Если топ-клубы не будут вылетать на ранних стадиях, мы увидим несколько матчей с огненными вывесками.
СВОБОДНЫЕ. Вы думали трансферы в РПЛ закончились? Нет — команды еще могут усилить Кокорин и Тарасов
Хоть трансферное окно в РПЛ закрылось, клубы до конца сентября по-прежнему могут заключить соглашения со свободными агентами. «СЭ» собрал самые привлекательные варианты для российских команд, которые не выполнили все задачи по комплектованию.
ВОСХОДЯЩАЯ. Александра Трусова: «Попросила автограф Дзюбы для брата»
Двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала «СЭ» о знакомстве с Дзюбой и Черчесовым, любви Тутберидзе к животным и электросамокате.
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