Крупная победа «Спартака» и камбэк «Ростова». Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 9 октября.
Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби
Красно-белые одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (5:2) и вышли на второе место.
Матч, в котором поплыл даже Сафонов.
700-й гол Криштиану Роналду, у Хвичи ассист и заработанный пенальти, «Барселона» еле унесла ноги в игре с «Сельтой»
Главные события воскресенья в европейском футболе.
Такое безумное завоевание титула точно войдет в историю «Формулы-1».
Все, что нужно знать.
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