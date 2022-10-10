Крупная победа «Спартака» и камбэк «Ростова». Главное за день

Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез

Четырехкратный чемпион НБА сломал челюсть своему партнеру. Теперь с ним могут не продлить контракт и зовут побоксировать за 10 миллионов