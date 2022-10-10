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Вечерний «СЭ»

10 октября, 04:30

Крупная победа «Спартака» и камбэк «Ростова». Главное за день

Читать «СЭ» в
Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 9 октября.

Соболев и Промес неудержимы! «Спартак» обошел ЦСКА перед дерби

Красно-белые одержали волевую победу над «Крыльями Советов» (5:2) и вышли на второе место.

Как же влюбляет в себя «Ростов»! Карпин показал, как вытаскивать безнадежные дерби

Матч, в котором поплыл даже Сафонов.

700-й гол Криштиану Роналду, у Хвичи ассист и заработанный пенальти, «Барселона» еле унесла ноги в игре с «Сельтой»

Главные события воскресенья в европейском футболе.

Ферстаппена объявили чемпионом, но никто не поверил. «Гран-при Японии» завершился фарсом

Такое безумное завоевание титула точно войдет в историю «Формулы-1».

Жеребьевка Евро-2024: Италия опять встретится с Англией. Почему не сыграет Россия

Все, что нужно знать.

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ВАР лишил Миранчука гола, Головин внес вклад в пятую подряд победу «Монако»

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«Соболев повел себя не очень порядочно». Абаскаль и Осинькин — о победе «Спартака» над «Крыльями»

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«Семину нужны эффективные ассистенты. Но какой опыт у Ротенберга?»

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Самый быстрый гол в истории РПЛ: Олусегуну хватило 9 секунд, чтобы наказать «Ростов» за обрез

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В «Локо» проворачивали аферу века. Теперь клуб ждет борьба за власть?

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«Ростов» и «Спартак» обошли ЦСКА: турнирная таблица РПЛ

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