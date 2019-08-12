Кровавое судейство ЦСКА, новая сила "Спартака", Квята опять прокатили

КРОВЬ ИЗ НОСУ. России нужны хорошие судьи
ЦСКА в воскресном матче 5-го тура РПЛ с "Сочи" играл плохо, но потерянные очки, кровь Чалова, травма Сигурдссона – на совести судьи. Кадры повреждения нападающего сборной России смотрелись жутко. После перелома носа Чалов может выйти на дерби со "Спартаком" в маске.
РАЗБОР. Новый "Спартак" наконец родился?
Воскресная игра красно-белых против "Ахмата" в Грозном должна затмить даже скандал с судейством. Кононов снова был без пиджака, выставил всех новичков и убедительно победил. Кажется, ЦСКА стоит начинать бояться.
ДЕСЯТКА. Бакаев – наследник Промеса?
Перед сезоном спартаковец сделал громкое заявление о том, что бывший лидер красно-белых для него не потолок. Кажется, это действительно так. У россиянина и голландца хватает общих черт.
ГРОМКАЯ СВЯЗЬ. Судья – козел?
В концовке матча "Ахмата" и "Спартака" было жарко. Дошло до выкрика в микрофон – особенности стадиона в Грозном: судью обозвали козлом. Виновник найден и уволен. "Хочу извиниться перед арбитром как перед человеком. Но он не был настроен судить честно", – сказал экс-сотрудник "Ахмат Арены" Ризван Эдильсултанов.
ТРАНСФЕР. Рациональный выбор "Локомотива"
Лука Джорджевич все-таки покинул "Зенит", толком не получив шанса на поле. "Локомотив" объявил о переходе черногорского форварда. Анализируем, чем футболист может быть полезен команде Семина.
ДИНАМО. Шунин вне игры: нужно искать замену?
Основной вратарь и капитан бело-голубых в субботнем матче с "Зенитом" получил травму мышц задней поверхности бедра. Перед дерби с "Локомотивом" в команде Хохлова вратари без опыта выступлений в РПЛ.
ФОРМУЛА. Квята обманули?
Новым партнером Макса Ферстаппена будет не Даниил Квят, а другой пилот "Торо Россо". Начиная с "Гран-при Бельгии" Александр Албон переходит в "Ред Булл", а Пьер Гасли становится напарником россиянина во второй команде "быков". А как же намеченное повышение Даниила?
ВОЛЕЙБОЛ. Команда-убийца: Россия едет в Токио-2020
В олимпийском отборочном турнире в минувший уик-энд наша мужская сборная не проиграла ни одного сета. Сами волейболисты о своем достижении говорят критично. Глава Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко рассказал о премиальных и выборе состава.
ТЕННИС. Надаль Медведеву пока не по зубам
Россиянин Даниил Медведев проиграл второй финал за две недели и третий подряд. Рафаэль Надаль на "Мастерсе" в Канаде был сильнее с большим перевесом – 6:3, 6:0.
БОКС. "Странно обвинять рефери боя Дадашева. Он делал все четко"
Российский боец-чемпион Роман Кармазин в эксклюзивном интервью "СЭ" высказался о смерти Максима Дадашева. Он прямо говорит о том, в чем не стоит винить организаторов боя, который закончился трагедией. Также спортсмен оценил состояние современного бокса и рассказал о непростой жизни в США.
БАСКЕТБОЛ. Сборная поедет на Кубок мира без главной звезды
Лучший снайпер чемпионата Европы-2017 Алексей Швед не поможет национальной команде из-за проблем со здоровьем. Важный вопрос – как добиться шведонезависимости.
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