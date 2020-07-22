«Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Химки» — в РПЛ, инсайды о «Спартаке»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 22 июля.
«Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путевку в Лигу чемпионов
В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» на своем поле принимал «Ахмат».
Многосерийная сага завершилась неожиданным хэппи-эндом.
Хватит ли Федуну и Газизову сил нарушить гегемонию? Новые инсайды о красно-белых.
Красно-синие на своем поле обыграли «Тамбов» (2:0).
Красно-белые победили «Рубин» (2:1) в заключительном туре.
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