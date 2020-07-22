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«Краснодар» — в Лиге чемпионов, «Химки» — в РПЛ, инсайды о «Спартаке»

22:15
ФК «Краснодар». Фото Виталий Тимкив, "СЭ"
ФК «Краснодар». Фото Виталий Тимкив, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 22 июля.

«Краснодар» разгромил «Ахмат» и получил путевку в Лигу чемпионов

В матче 30-го тура Тинькофф РПЛ «Краснодар» на своем поле принимал «Ахмат».

«Химки» — в РПЛ. В российском футболе есть здравый смысл

Многосерийная сага завершилась неожиданным хэппи-эндом.

Все боятся, что «Спартак» снова станет сильным

Хватит ли Федуну и Газизову сил нарушить гегемонию? Новые инсайды о красно-белых.

ЦСКА — второй год подряд без ЛЧ. Зато у Щенникова и Облякова голы-красавцы

Красно-синие на своем поле обыграли «Тамбов» (2:0).

«Спартак»: в новый сезон — с надеждой?

Красно-белые победили «Рубин» (2:1) в заключительном туре.

ЦИФРА ДНЯ
3
место
в РПЛ и в отборе Лиги чемпионов — у «Краснодара»
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