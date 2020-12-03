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Крах «Зенита» в Брюгге, евровесна для «Краснодара» и новые мысли о реформе РПЛ

19:30
«Брюгге» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
«Брюгге» — «Зенит». Фото Вячеслав Евдокимов, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

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