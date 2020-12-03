Крах «Зенита» в Брюгге, евровесна для «Краснодара» и новые мысли о реформе РПЛ
19:30
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 3 декабря.
«Зенит» достиг дна в Брюгге. Питер — без евровесны
Команда Семака за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов потеряла шансы на участие в еврокубках.
Это первая победа России в групповых турнирах еврокубков-2020/21.
Обсуждаем предложения Дмитрия Иванова и предлагаем свой вариант реформы РПЛ.
Дмитрий Иванов предложил свой вариант реформ российского футбола. Они носят революционный характер.
Грустная история Юрия Шопина, который был в списках кандидатов в сборную России.
ЦИТАТА
Молодым я смотрел на женщин как на предмет наслаждения. В среднем возрасте — как на свою вторую половину, как на друзей. Сейчас я смотрю на них как на своих учителей.
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