Крах «Зенита» в Брюгге, евровесна для «Краснодара» и новые мысли о реформе РПЛ

Команда Семака за тур до конца группового этапа Лиги чемпионов потеряла шансы на участие в еврокубках.

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Молодым я смотрел на женщин как на предмет наслаждения. В среднем возрасте — как на свою вторую половину, как на друзей. Сейчас я смотрю на них как на своих учителей.