Крах и проклятие Месси, уход Маркизио и судьба Кокорина, Россия и угроза пропуска Олимпиады

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 3 июля.

КУБОК АМЕРИКИ. Бразилия – в финале, Месси – снова не у дел

Аргентина не смогла прыгнуть выше головы. В полуфинале Кубка Америки она уступила хозяину турнира-2019, сборной Бразилии – 0:2. Второй финалист определится сегодня ночью в противостоянии Чили и Перу.

КОШМАР. Лео никогда не приведет Аргентину к победе

Бело-голубые и их звездный капитан Лионель Месси попрощались с надеждой выиграть Кубок Америки. Похоже, Лео завершит карьеру без трофеев с национальной командой. Это крест Месси.

ЗЕНИТ. Почему не пришел Сутормин? Уйдет ли Дзюба? Останется ли Джорджевич?

Главный тренер чемпиона России Сергей Семак встретился с прессой перед стартом нового сезона. В эту субботу "Зенит" в Москве на стадионе "Динамо" сойдется с "Локомотивом" в споре за Суперкубок. Вопросов было много.

ПИТЕР. Как провел год Маркизио. Что ждет Кокорина?

В начале недели "Зенит" объявил о расставании с Клаудио Маркизио, после чего полузащитник рассказал "СЭ" о своем питерском опыте (спойлер – ему не в чем упрекнуть себя, кроме одной неприятной истории). Генеральный директор невского клуба Александр Медведев в интервью нашему изданию ответил на вопросы о трансферах, примере итальянца и затронул тему будущего Александра Кокорина (у него закончился контракт).

СПАРТАК. Форма гладиаторов из бутылок

Красно-белые представили комплект домашней и гостевой формы на новый сезон. Есть повод не только оценить дизайн и материалы производства, но и сравнить его с предыдущими вариантами.

ДОПИНГ. ВАДА обещает 300 допинговых дел

Россию хотят оставить без летней Олимпиады-2020 в Токио? Разбираемся, до каких пор антидопинговые чиновники будут пугать нас новыми массовыми разоблачениями наших атлетов.

КОНТРАКТ. Панарин и Бобровский получат большие деньги. А что с Кубком Стэнли?

Открытие рынка свободных агентов в НХЛ ожидаемо прошло в русском стиле. И самый большой куш сорвали Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Вопрос: что ждет их в новых клубах в спортивном плане.

ЗВЕЗДА. Нью-Йорк в восторге от перехода Панарина

"Играть за "Рейнджерс" – моя мечта", – цитата Артемия Панарина. Рассказываем, как российского форварда встретили в самом крупном городе Америки.

УГРОЗА. Звезде сборной России дают в "Вегасе" всего два миллиона

Никита Гусев хочет четыре миллиона долларов в год, но у клуба нет таких денег. Все идет к обмену экс-форварда СКА.

БАСКЕТБОЛ. Италию прошли, впереди – Испания

Женская сборной России поздним вечером вторника дожала итальянок и вышла в четвертьфинал Евробаскета. Выдохнули – и готовимся к встрече с действующими чемпионками Европы.

ИСТОРИЯ. 15 лет назад Шарапова выиграла Уимблдон. Это было очень круто

Россиянка тогда играла совсем не так, как сейчас. В 17 лет она разбила Серену Уильямс. "СЭ" изучил, как сама теннисистка описывала триумфальный турнир в автобиографии. И задал несколько вопросов легендарной Анне Дмитриевой.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".