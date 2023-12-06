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Ковальчук вернулся в «Спартак», безумное дерби в КХЛ. Главное за день

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Игроки «Спартака» празднуют гол.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 5 декабря.

Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова

Илья не играл в хоккей два с половиной года.

Лучшая игра сезона. «Спартак» и «Динамо» показали что-то невообразимое

Победили красно-белые — в овертайме. И теперь они ждут Ковальчука.

Абаскаль и точка. В «Спартаке» не собираются менять тренера. Инсайды «СЭ»

Если красно-белые не войдут в жесткое пике, то испанец доработает как минимум до конца сезона.

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