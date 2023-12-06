Ковальчук вернулся в «Спартак», безумное дерби в КХЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 5 декабря.
Ковальчук возвращается! Легендарный нападающий поведет за кубком «Спартак» Жамнова
Илья не играл в хоккей два с половиной года.
Победили красно-белые — в овертайме. И теперь они ждут Ковальчука.
Если красно-белые не войдут в жесткое пике, то испанец доработает как минимум до конца сезона.
Игорь Рабинер пообщался с центрфорвардом «Вашингтон Кэпиталз».
Итоги саммита олимпийского движения в Лозанне.
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