Ковальчук вернулся в «Спартак», безумное дерби в КХЛ. Главное за день

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 5 декабря.

Илья не играл в хоккей два с половиной года.

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