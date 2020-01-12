Ковальчук догнал Буре, фиаско биатлонисток и новая русская звезда Нью-Йорка

Российский форвард отлично начал свою карьеру в «Монреале».

Российские биатлонистки Лариса Куклина и Светлана Миронова в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе промазали 21 раз на двоих! У мужчин Матвей Елисеев заехал в десятку, но наши явно могли добиться большего.

Обозреватель «СЭ» рассуждает о ситуацию в клубе из Нью-Йорка с российскими голкиперами Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым.

Лидер чемпионата России вышел из отпуска — футболисты по традиции побывали у врачей.

«Кэпиталз» проиграли «Нью-Джерси» — 1:5.