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Ковальчук догнал Буре, фиаско биатлонисток и новая русская звезда Нью-Йорка

18:00
Илья Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу. Фото USA Today Sports
Илья Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу. Фото USA Today Sports
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 12 января.

Ковальчук вырвал для «Монреаля» победу в овертайме! И догнал Буре в списке величайших русских снайперов НХЛ

Российский форвард отлично начал свою карьеру в «Монреале».

Предпоследняя и последняя. Это фиаско

Российские биатлонистки Лариса Куклина и Светлана Миронова в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе промазали 21 раз на двоих! У мужчин Матвей Елисеев заехал в десятку, но наши явно могли добиться большего.

Нью-Йорку нужен русский Царь. «Рейнджерс» избавятся от одного российского вратаря ради другого?

Обозреватель «СЭ» рассуждает о ситуацию в клубе из Нью-Йорка с российскими голкиперами Игорем Шестеркиным и Александром Георгиевым.

Малком прошел медосмотр. Дриусси пока остается в «Зените»

Лидер чемпионата России вышел из отпуска — футболисты по традиции побывали у врачей.

Один из самых кошмарных матчей «Вашингтона». Овечкин и Кузнецов — без очков, победный гол — у Гусева

«Кэпиталз» проиграли «Нью-Джерси» — 1:5.

Рублев взял титул в Дохе и ворвался в топ-20. Сезон начался как надо!

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Моуринью на коленях. Клопп снова победил

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