Ковальчук догнал Буре, фиаско биатлонисток и новая русская звезда Нью-Йорка
Ковальчук вырвал для «Монреаля» победу в овертайме! И догнал Буре в списке величайших русских снайперов НХЛ
Российский форвард отлично начал свою карьеру в «Монреале».
Российские биатлонистки Лариса Куклина и Светлана Миронова в масс-старте на этапе Кубка мира в Оберхофе промазали 21 раз на двоих! У мужчин Матвей Елисеев заехал в десятку, но наши явно могли добиться большего.
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