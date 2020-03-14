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«Коронавыезд» «Спартака», унижение «Урала» «Зенитом» и продление контракта Головина

19:30
Георгий Джикия и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»
Георгий Джикия и Доменико Тедеско. Фото ФК «Спартак»

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 14 марта

«Коронавыезд». «Спартак» оторвался в Оренбурге

Красно-белые на выезде переиграли «Оренбург»

Коронавирус «Зениту» не помеха. Семь голов «Уралу» запомнятся надолго

Репортаж из Петербурга.

Головин подписал новый контракт с «Монако». Почему это логично и ожидаемо

Корреспондент «СЭ» — о решении монегасков продлить контракт с Головиным

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Французская легенда поблагодарил даже российских болельщиков.

«Я был похож на Большунова». Эксклюзивное интервью легендарного Петтера Нортуга

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ЦИФРА ДНЯ
4
года
срок нового контракта Александра Головина с «Монако»
ЦИТАТА
Конец пути. Пора прощаться
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Финны не хотят играть в плей-офф. Но Кубок Гагарина надо продолжать

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Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

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