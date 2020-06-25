Коронавирус в «Оренбурге», Каррера тащит АЕК, «Ливерпуль» может обеспечить титул
25 июня 2020, 21:45
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 25 июня.
В «Оренбурге» — вспышка коронавируса. С «Краснодаром» может сыграть молодежь. Подробности
В «Оренбурге» зафиксировано несколько положительных тестов на коронавирус.
Под руководством итальянца АЕК вышел в финал Кубка страны.
Разгромив дома «Кристал Пэлас», «красные» оказались в полушаге от титула.
Обозреватель «СЭ» предлагает свое решение проблемы с заражениями.
Либо всех спасут поправки от Роспотребнадзора, либо технарь.
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