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Коронавирус ударил по КХЛ, еще два варианта для Кокорина, почему российским атлетам не дают менять гражданство

20:30
ХК «Авангард». Фото photo.khl.ru
ХК «Авангард». Фото photo.khl.ru

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 21 июля.

Вирус бьет по российскому хоккею. Первые серьезные жертвы — «Спартак» и «Авангард»

Все, что надо знать о проблемах с коронавирусом в КХЛ и других российских лигах.

Кокорину сделали предложения еще два клуба

Это — «Динамо» и «Рубина».

Российским легкоатлетам не разрешат менять гражданство. В чем причина?

С высокой долей вероятности, Ласицкене, Шубенков и даже молодой Волков не смогут выступать ни за какую другую страну.

«Из 10 европейских судей ни один не сказал, что назначил бы пенальти». Виктор Кашшаи — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак», ВАР и своей работе в России

Глава департамента судейства РФС на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.

Луценко круче Дзюбы? Почему в РПЛ развернется битва за тульского нападающего

Основные претенденты на Евгения Луценко — «Краснодар», «Динамо» и «Рубин».

ЦИФРА ДНЯ
4
варианта в РПЛ
имеются у 29-летнего форварда «Зенита» и «Сочи» Александра Кокорина
ЦИТАТА
В матче с «Вашингтоном» у ЦСКА были бы хорошие шансы
Никита Нестеров
защитник сборной России

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Что стоит за разговорами о продаже Жиго и Джикии. «Спартак» все-таки станет «Уфой»?

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