Коронавирус ударил по КХЛ, еще два варианта для Кокорина, почему российским атлетам не дают менять гражданство
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 21 июля.
Вирус бьет по российскому хоккею. Первые серьезные жертвы — «Спартак» и «Авангард»
Все, что надо знать о проблемах с коронавирусом в КХЛ и других российских лигах.
Это — «Динамо» и «Рубина».
С высокой долей вероятности, Ласицкене, Шубенков и даже молодой Волков не смогут выступать ни за какую другую страну.
Глава департамента судейства РФС на пресс-конференции ответил на вопросы журналистов.
Основные претенденты на Евгения Луценко — «Краснодар», «Динамо» и «Рубин».
Такой «анализ», как Кашшаи, мог сделать любой болельщик. Рабинер — о работе венгерского специалистачитать >
Сергей Юран: «Во вторник объявим игрокам «Химок», что мы — в РПЛ»читать >
«Из 10 европейских судей ни один не сказал, что назначил бы пенальти». Виктор Кашшаи — о судействе в матче «Зенит» — «Спартак», ВАР и своей работе в Россиичитать >
«Зенит» — «Спартак»: судья Иванов совершил две ошибки, а не однучитать >