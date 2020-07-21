Коронавирус ударил по КХЛ, еще два варианта для Кокорина, почему российским атлетам не дают менять гражданство

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 21 июля.

Все, что надо знать о проблемах с коронавирусом в КХЛ и других российских лигах.

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4 варианта в РПЛ имеются у 29-летнего форварда «Зенита» и «Сочи» Александра Кокорина

ЦИТАТА В матче с «Вашингтоном» у ЦСКА были бы хорошие шансы

Такой «анализ», как Кашшаи, мог сделать любой болельщик. Рабинер — о работе венгерского специалиста читать > Сергей Юран: «Во вторник объявим игрокам «Химок», что мы — в РПЛ» читать > Александр Градский: «Зенит» не мог обыграть «Спартак» без помощи мотивированных арбитров" читать > Валерий Непомнящий: «Спартаку» нужно обращать меньше внимания на судейство. 33 очка отставания от «Зенита» — это некрасиво" читать >