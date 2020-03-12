Коронавирус убивает спорт, 10-миллионный штраф России за допинг и крах «Ливерпуля»
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 12 марта
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Причина поражения от «Атлетико» (2:3) не только в тактике.
Североамериканский спорт в шаге от коллапса.
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Чемпионат мира по фигурному катанию отменен. Это несправедливо по отношению к ученицам Тутберидзечитать >