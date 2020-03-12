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Коронавирус убивает спорт, 10-миллионный штраф России за допинг и крах «Ливерпуля»

20:15
Заболевший защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани. Фото AFP
Заболевший защитник «Ювентуса» Даниеле Ругани. Фото AFP

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру четверга, 12 марта

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первый матч без зрителей в России из-за коронавируса — игра плей-офф КХЛ между «Спартаком» и «Динамо» 12 марта
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