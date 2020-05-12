Коронавирус у Татьяны Навки, уход Феттеля из «Феррари», кандидаты в сборную СССР-2020
21:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 12 мая.
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