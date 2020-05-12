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Коронавирус у Татьяны Навки, уход Феттеля из «Феррари», кандидаты в сборную СССР-2020

21:00
Татьяна Навка. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"
Татьяна Навка. Фото Федор УСПЕНСКИЙ, "СЭ"

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 12 мая.

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