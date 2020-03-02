Коронавирус у футболиста-любителя, МОК и поддельная подпись Родченкова, Овечкин забивает с передачи Ковальчука
20:00
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 2 марта
У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус. Это футболист-любитель?
Главное по теме.
К чему придет требование CAS объяснить фальсификации в документах в течение суток
«Вашингтон» победил «Миннесоту» — 4:3.
Спецкор «СЭ» поговорила с российским форвардом «Рейнджерс»?
Пять главных событий 20-го тура РПЛ.
ЦИФРА ДНЯ
90
очков
ЦИТАТА
Официально хочу сказать одно: с профессиональным спортом это точно все, потому что в данный момент я хочу быть здоровой, счастливой
«Он может прыгать 6,50 м». Русский вундеркинд, который будет бить рекорды Бубки и устраивать трешток с Дюплантисомчитать >
Сотникова взяла пример с Загитовой. Она официально ушла из большого спортачитать >
«Сочи» проиграл «Арсеналу», Кокорин забил первый гол после возвращения в РПЛчитать >
МОК обвинили в подделке подписи. В CAS началось важнейшее для российского биатлона слушаниечитать >