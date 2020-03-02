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Коронавирус у футболиста-любителя, МОК и поддельная подпись Родченкова, Овечкин забивает с передачи Ковальчука

20:00
Москвич в маске. Фото Alexander NEMENOV, AFP
Москвич в маске. Фото Alexander NEMENOV, AFP

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру понедельника, 2 марта

У вернувшегося из Италии россиянина диагностировали коронавирус. Это футболист-любитель?

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Пять главных событий 20-го тура РПЛ.

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