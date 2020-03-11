Коронавирус отменяет мировой спорт, Большунов взял Кубок мира, как обвал рубля влияет на РПЛ и КХЛ
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 11 марта
Коронавирус отменил матч в Манчестере. Несколько игроков «Арсенала» в карантине
Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» в среду не состоится.
Юрий Бородавко, личный тренер Александра Большунова, рассказал, как его ученик воспринял новость о неучастии норвежцев на североамериканских этапах Кубка мира
Все может быть даже сложнее, чем в 2014-м и 2016-м.
Существует возможность проведения Летних Игр в другие сроки
Обозреватель «СЭ» считает, что запрос Флойда — фантастический, а для Хабиба есть куда более привлекательный вариант.
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РФС просит власти Москвы разъяснить термин «участник мероприятия»читать >
В Москве введен запрет на спортивно-массовые мероприятия численностью более 5 тысяч человек до 10 апрелячитать >
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