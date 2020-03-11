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Коронавирус отменяет мировой спорт, Большунов взял Кубок мира, как обвал рубля влияет на РПЛ и КХЛ

19:45
Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» отложен. Фото Reuters
Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» отложен. Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 11 марта

Коронавирус отменил матч в Манчестере. Несколько игроков «Арсенала» в карантине

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» в среду не состоится.

«Теперь Большунов хочет выиграть еще и спринтерский зачет». Александр намерен взять все три Глобуса по итогам сезона

Юрий Бородавко, личный тренер Александра Большунова, рассказал, как его ученик воспринял новость о неучастии норвежцев на североамериканских этапах Кубка мира

«Все зарплаты к евро привязаны, а доходы в рублях». Как обвал курса валюты РФ скажется на нашем футболе

Все может быть даже сложнее, чем в 2014-м и 2016-м.

Перенос Олимпиады-2020. Насколько это реально и сколько стоит

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Мейвезер заявил, что его бой с Хабибом состоится. Американец просит 600 миллионов

Обозреватель «СЭ» считает, что запрос Флойда — фантастический, а для Хабиба есть куда более привлекательный вариант.

ЦИФРА ДНЯ
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Александр Большунов — первый лыжник в российской истории, выигравший общий зачет Кубка мира
ЦИТАТА
Норвежцы просто поняли, что ловить им нечего. Не умеют проигрывать.
Елена Вяльбе
президент Федерации лыжных гонок России

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