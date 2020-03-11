Коронавирус отменяет мировой спорт, Большунов взял Кубок мира, как обвал рубля влияет на РПЛ и КХЛ

Матч «Манчестер Сити» — «Арсенал» в среду не состоится.

Юрий Бородавко, личный тренер Александра Большунова, рассказал, как его ученик воспринял новость о неучастии норвежцев на североамериканских этапах Кубка мира

Все может быть даже сложнее, чем в 2014-м и 2016-м.

Существует возможность проведения Летних Игр в другие сроки

Обозреватель «СЭ» считает, что запрос Флойда — фантастический, а для Хабиба есть куда более привлекательный вариант.