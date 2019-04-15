Кононов завалил сезон? Еременко хотел отомстить "Спартаку"? Кучеров едет на ЧМ?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 15 апреля.

СЕЗОН ЗАВАЛЕН? Карпин сбил "Спартак". Кононов – в штопоре

"Спартак" обладает фантастической способностью не ценить то, что имеет. И "Ростов", в чьем составе – целая компания бывших красно-белых, блестящий пример того, как высоко умеют летать "сбитые летчики" и как больно они бьют по своим. Поражение в Ростове-на-Дону практически убило шансы "Спартака" на попадание в Лигу чемпионов, то есть на выполнение третьей, и последней задачи в этом сезоне.

МНЕНИЕ РАБИНЕРА. Зимняя ошибка "Спартака"

В спорах о правомерности того или иного кадрового решения лишь время все расставляет на свои места. И чем больше этого времени проходит, тем меньше сомнений, что зимний отказ от Романа Еременко – ошибка "Спартака". А какие еще ошибки допустили красно-белые в Ростове-на-Дону? Ответ знает Игорь Рабинер.

ГОСТЬ. "Сегодня футбол Бескова неактуален". Яркое интервью Игоря Шалимова

В понедельник гостем редакции "СЭ" стал бывший капитан сборной России, недавно покинувший пост главного тренера "Химок", Игорь Шалимов. 50-летний специалист по традиции очень фактурно отвечал на вопросы наших пользователей на YouTube-канале. Шалимов детально объяснил, в чем отличие футбола Бескова от Романцева, почему Смолов угодил в кризис, зачем "Спартаку" Глушаков и многое другое.

ИМПРЕСАРИО. Марко Трабукки: "По отношению к Леониду Арнольдовичу и к игрокам у Еременко реваншизма не было"

"Владелец "Спартака" хотел видеть Еременко в команде, и не он и не футболисты его, скажем так, уволили 8 января". Агент Романа Еременко – о матче "Ростов" – "Спартак", в котором финский легионер сделал победный голевой пас.

БЕЗНАДЕЖНЫЕ. "Тампа" – в шаге от величайшего фиаско в истории НХЛ

Это невероятно – но "Тампа" с каждым новым матчем умудряется показать новую грань худшей версии себя. В первом мы видели, как лучшая команда НХЛ может за считанные минуты развалиться. Во втором – как напороть в обороне ошибок на несколько игр вперед. В третьем же "Лайтнинг" в тот момент, когда надо было сделать все, чтобы забрать инициативу и выжать из себя максимум, половину встречи покорно оборонялись. Ждем Кучерова и Василевского на ЧМ?

СОЧИ-2014. Аделина Сотникова: "Имею право наслаждаться жизнью и делать то, что нравится"

Одним из гостей прошедшего в Москве Кубка Евгения Плющенко стала подопечная титулованного российского фигуриста Аделина Сотникова. И хотя пока Аделина не спешит с открытием деталей своего будущего, кое-что о том, как живет олимпийская чемпионка Сочи, корреспондент "СЭ" Дмитрий Кузнецов узнал.

Ю-РИСТ. ПОВТОРИТЬ? Откровения Черчесова. О своем юристе, лимите на легионеров и приглашении в "Спартак"

Станислав Черчесов в эфире программы "После футбола" дал развернутое интервью, в котором высказался о формате лимита на легионеров, ДТП с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева и вернулся к теме своего агента.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".