Кононов сегодня может переписать историю «Спартака». Титов и Радимов жестко спорят

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 29 августа.

ОТВЕТНЫЙ МАТЧ. Новому «Спартаку» Европа будет к лицу

В четверг решится, выйдет ли у «Спартак» в еврокубковую осень — красно-белые принимают португальскую «Брагу». Первый матч завершился поражением российской команды — 0:1.

СУДЬБА. Удастся ли Кононову то, что не смогли Романцев, Черчесов и Каррера?

Статистика от Игоря Рабинера — «Спартак» 23 года не отыгрывался в двухраундовых противостояниях в еврокубках. Будет ли сегодня игра началом новой серии?

ЛЕГЕНДЫ. Титов и Радимов спорят о Шюррле и Маркизио, Педро Роше и Тиле, «Спартаке» и «Зените»

В преддверии супербитвы двух столиц 1 сентября на «Открытие Арене» на одинаковые вопросы «СЭ» ответили бывшие капитаны красно-белых и сине-бело-голубых, многолетние лидеры команд Егор Титов и Владислав Радимов, которые давно дружат.

ЖЕРЕБЬЕВКА. Семака ждет группа жизни, Семина — группа смерти?

В среду завершился отбор в Лигу чемпионов-2019/20, сегодня в Монако состоится жеребьевка группового этапа. Победитель РПЛ «Зенит» и второй призер «Локомотив» оказались на принципиально разных стартовых позициях.

МНЕНИЕ. Только «группа смерти». Забудьте о «группе жизни»

Сегодня «Зенит» и «Локо» узнают соперников по группе Лиги чемпионов. Главная фишка после составления корзин — успеть сформировать группу жизни, из которой выйти полегче, и ту, из которой выйти никак нельзя, группу смерти. По мнению Сергея Егорова, это дичь.

ДИЛЕММА. Так перейдет Неймар в «Барселону» или нет? Главное

Слухи о возможном возвращении Неймара в «Барселону» летали по Европе все лето, но в активную фазу переговоров клубы вступили лишь сейчас, за неделю до закрытия трансферного окна (2 сентября). «Реал» тоже не против заманить бразильца к себе, но мадридцы не так настойчивы, как «Барселона». Каким будет финал?

ИНСАЙДЫ. Проект «Сочи»: что дальше?

Перед прошлым сезоном «Сочи» не ставил задачи во чтобы то ни стало попасть в РПЛ. На выполнение этой цели давалось два года. Получилось же с первого же раза. Рассказываем, как клуб формирует состав для премьер-лиги и каков кредит доверия у главного тренера сочинцев Александра Точилина.

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