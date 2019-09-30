Кононов — один из худших в истории «Спартака». Его сменит футбольный гик?
Тренер 404. «Спартак» и Кононов — ошибка, которую надо было исправить раньше
Дмитрий Зеленов — об отставке Олега Кононова
По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды.
По данным «СЭ», спортивный директор «Спартака» Томас Цорн хочет пригласить на пост главного тренера команды немца Доменико Тедеско. Что о нем нужно знать?
Главный тренер сборной России прокомментировал состав на отборочные матчи Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.
«Запретных тем нет», — сказал Александр. Он был открыт как никогда.
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