Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Кононов — один из худших в истории «Спартака». Его сменит футбольный гик?

18:00
Олег Кононов больше не в «Спартаке». Фото "СЭ"
Олег Кононов больше не в «Спартаке». Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 30 сентября.

Тренер 404. «Спартак» и Кононов — ошибка, которую надо было исправить раньше

Дмитрий Зеленов — об отставке Олега Кононова

Кандидатура Цорна — бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско

По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает несколько кандидатур на пост главного тренера команды.

От работы на «Мерседес» до плей-офф Лиги чемпионов. Кто может возглавить «Спартак»

По данным «СЭ», спортивный директор «Спартака» Томас Цорн хочет пригласить на пост главного тренера команды немца Доменико Тедеско. Что о нем нужно знать?

Станислав Черчесов — о составе сборной, игроках «Спартака» и РУСАДА

Главный тренер сборной России прокомментировал состав на отборочные матчи Евро-2020 с командами Шотландии и Кипра.

«Я не совершал того, за что сидел». Откровенное интервью с Александром Емельяненко

«Запретных тем нет», — сказал Александр. Он был открыт как никогда.

ЦИФРА ДНЯ
1
место
занял ЦСКА в 11-м туре РПЛ, с 25 очками опередив «Ростов», «Локомотив» и «Зенит»
ЦИТАТА
Я не совершал того, за что сидел
Александр Емельяненко
знаменитый боец

Тедеско в «Спартаке», гений Гончаренко, хейт Кононова

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В чем не сошлись Кононов и «Спартак»? Рабинер — о новой красно-белой отставке

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Вернется ли Прохоркин в КХЛ

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Будущее «Спартака» зависит от того, есть ли решение по лету-2020

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«Спартак» с Кононовым не дотерпел неделю. А вы вообще знаете, сколько будет стоить Карпин?

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«Ждали неприятных новостей». Мамаев рассказал жене, как жил в тюрьме

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Пять вещей, которых не простили Олегу Кононову

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Верный помощник Кононова, полиглот, сын футболиста. Кто временно возглавил «Спартак»?

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