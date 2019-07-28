Кононов не будет уволен из "Спартака", бронзовая Ефимова, "Зенит" – единоличный лидер

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 28 июля.

ЛИДЕР. Голы Азмуна и Дзюбы – и "Зенит" единственный в лиге, кто не теряет очки

В 3-м туре премьер-лиги чемпион России вновь победил – на этот раз "Оренбург".

"СПАРТАК". Кононов не будет уволен после "Тамбова". Преемника ищут на лето-2020

Главный тренер красно-белых (пока) продолжает работу.

ГОСТИ "СЭ". "Нужно добавить зрелищности, пока нас не вытеснил киберспорт"

Вторая пара России Наталья Забияко и Александр Энберт знает, как сделать фигурное катание привлекательнее.

БРОНЗА. Ефимова проиграла Кинг последнюю битву перед Токио-2020

50 метров остались за американкой.

МНЕНИЕ. Пиджаки на трибуне как символ современного "Спартака"

Обозреватель "СЭ" Сергей Егоров – о возможных последствиях поражения красно-белых от "Тамбова".

НАШИ. Лучше бы про него забыли, как про Панарина. Драфт мешает Гусеву в НХЛ

Выбор "Тампы" семь лет назад затягивает переговоры с "Вегасом" сейчас.

СОБЫТИЕ. Холлуэй перебил Эдгара. Царукян тоже победил на UFC 240

Крис Сайборг ничего не дала сделать Фелиции Спенсер.

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".