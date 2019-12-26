Вечерний «СЭ»
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Кононов нашелся и дал гигантское интервью «СЭ». Не пропустите!

18:00
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Олег Кононов. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 26 декабря.

Олег Кононов: «Свою работу в «Спартаке» я не провалил»

Первое интервью Олега Кононова после ухода из «Спартака».

«Динамо» нужен футболист, которого Новиков назвал сменщиком Жиркова

Полузащитник Дмитрий Скопинцев может вернуться в «Динамо» транзитом через «Зенит» и Австрию.

Наиль Умяров: «Тедеско — топ-тренер. Надеюсь, весной оправдаем ожидания болельщиков«

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сегодня получил от ДФЛ премию «Первый шаг» — лучшему дебютанту 2019 года в России.

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Свою работу в «Спартаке» я не провалил
Олег Кононов
бывший главный тренер «Спартака»

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