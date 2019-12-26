Кононов нашелся и дал гигантское интервью «СЭ». Не пропустите!

Первое интервью Олега Кононова после ухода из «Спартака».

Полузащитник Дмитрий Скопинцев может вернуться в «Динамо» транзитом через «Зенит» и Австрию.

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров сегодня получил от ДФЛ премию «Первый шаг» — лучшему дебютанту 2019 года в России.

Большое интервью с другом Последнего императора.

На чемпионате России верим даже в Медведеву и Туктамышеву.