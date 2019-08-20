Кононов исправляет положение, Семак идет на КДК, Ничушкин остается в НХЛ

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 20 августа.

ДЕРБИ. ЖиГОЛ! Герой «Спартака» — его фамилию хором скандируют в раздевалке

«Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби — 2:1. Победу красно-белым принес дубль центрального защитника Самюэля Жиго.

РАБИНЕР — ВИДИТ. Теперь уже точно — новый «Спартак»!

Три предыдущие победы кряду — две над «Туном» и над «Ахматом» — могли говорить о завершившемся спартаковском кризисе, но, даже несмотря на восемь голов, не позволяли сделать окончательный вывод о рождении нового «Спартака». Но победное дерби, кажется, развеяло сомнения.

БЕЗ СКАНДАЛА. Александр Егоров: «Судейство Карасева в дерби — глоток свежего воздуха для нас»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров подвел итоги 6-го тура, рассказав о всех судейских скандалах и похвалив главного арбитра матча «Спартак» — ЦСКА (2:1).

ЭХО СКАНДАЛА. Сергей Семак приедет на заседание КДК РФС

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Зенита» Сергей Семак лично примет участие в заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС в среду. На заседании помимо всего прочего будет рассматриваться эпизод, случившийся после матча «Зенита» с «Ахматом» (0:0), где Семак оскорбительно высказался в адрес арбитра Алексея Матюнина. Позже специалист извинился в социальных сетях, а также в телефонном разговоре с главой департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым.

ПЕРЕХОД. Круговой — дитя нового лимита. Уезжал из Питера со скандалом, но выбрал «Зенит», а не ЦСКА

Защитник «Уфы» Данил Круговой провел только 9 матчей в РПЛ, но его трансфер уже превратился в сериал. Рассказываем, почему футболист выбрал команду-чемпиона, и сможет ли он заиграть у Сергея Семака.

ЗДОРОВЬЯ, ВЕЛИКИЙ! Дэвид Блатт будет бороться со страшной болезнью

Бывший тренер сборной России написал открытое письмо болельщикам. У тренера, как выяснилось, жуткая болезнь. Но это письмо заставит вас оптимистично взглянуть на проблемы тренера, который влюбил в себя всю Россию.

НИЧУШКИН. Чистилище для русских талантов. В 19 он играл на Олимпиаде в Сочи, а сейчас получил последний шанс в НХЛ

В новейшей российской истории было много более талантливых форвардов, чем Валерий Ничушкин, но лишь единицы сравнятся с ним по величине того вау-эффекта, который он произвел в свой первый взрослый сезон — в «Тракторе». И оттого еще грустнее было наблюдать за тем бессилием в атаке, которое сделало нападающего объектом для шуток в прошлом сезоне. Сможет ли он исправить ситуацию?

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