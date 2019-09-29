Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 29 сентября.

СПАРТАК. Снова провал

«Спартак» проиграл «Оренбургу» на своем поле в 11-м туре РПЛ — 1:2. Пропустил второй мяч во втором тайме, провел один гол в ответ, остался в большинстве, но все равно уступил.

Команда Олега Кононова после вылета от «Браги» в отборе Лиги Европы потерпела в РПЛ четвертое поражение подряд. Это тупик. И отставка.

ЛИДЕР. Когда невозможное возможно

Уверенная победа над «Уралом» (3:0) вывела ЦСКА на первое место в чемпионате России. Самое время оценить работу Виктора Гончаренко и его команды. Это что-то потрясающее!

БИТВА. Семин — лучший

В субботу поздно вечером «Локомотив» и «Зенит» выдали напряженный и яркий матч в Москве — железнодорожники победили в игре с двумя отмененными голами и неназначенным пенальти, мячом Крыховяка и штурмом питерцев, огненным интервью Смолова в перерыве и жестом Юрия Семина в адрес судей и ВАР.

Итог: Юрий Семин — снова лучший, зря Сергей Семак решил пойти на его территорию. У «Локо» лучший центр поля в лиге — и это обезоружило «Зенит».

Большой текст Игоря Рабинера — здесь. Главный тренер москвичей на следующий день после матча ответил на вопросы «СЭ».

ФОРМУЛА. Хэмилтон приговорен к победам в Сочи

«Мерседес» в России непобедим. Пилот «Феррари» Себастьян Феттель сошел и подарил Льюису Хэмилтону первое место. Даниилу Квяту после старта с последнего ряда немного не хватило до очков.

ДОПИНГ. Новый круг ВАДА

«СЭ» изучил новый кодекс ВАДА и ужаснулся. Возможен самый худший сценарий. Объясняем, почему этот допинговый скандал опаснее, чем предыдущий.

ВОЛЕЙБОЛ. Черная серия россиянок завершена

В заключительном туре Кубка мира российские волейболистки уступили Бразилии, но это уже не имело значения. За 10 месяцев до Олимпиады сборная уезжает из Японии с наградами: в ее активе — бронза после затянувшейся медальной паузы.

«Теперь надо брать медали на Олимпиаде»: интервью нападающей сборной России Наталии Гончаровой — о волейболе и не только. Есть важные слова о жизни, внимании мужчин и любви.

ДОХА. Первая после Исинбаевой?

Прыгунья с шестом Анжелика Сидорова вечером имеет шанс выиграть первую в карьере медаль взрослого чемпионата мира и открыть счет наград для нашей нейтральной сборной в Дохе. Награда для России более чем реальна.

В субботу поздно вечером Крис Коулман и Джастин Гэтлин разыграли золото на 100 м. Американцы — самые быстрые люди в мире. Оставите их в покое, несмотря на допинг?

Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».