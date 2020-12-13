«Тедеско нужно дисквалифицировать на несколько матчей!» Президент «Сочи» Борис Ротенберг — о поведении тренера «Спартака»

Главный русский суперталант — в СКА до 2026 года. И это хорошо для всех, даже если он потеряет первый номер драфта НХЛ