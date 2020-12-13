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Конфликт Тедеско и Бородина, голевая ничья ЦСКА и «Урала», разгром в матче «Краснодар» — «Локо»

22:00
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»
Доменико Тедеско. Фото Александр Ступников, ФК «Спартак»

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 13 декабря.

«Тедеско повел себя некрасиво и не по-мужски. А то, что мне приплетают расизм, — глупость». Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин — о конфликте с главным тренером «Спартака»

Обозреватель «СЭ» пообщался с тренером сочинского клуба о нашумевшем инциденте.

Не отмазались за еврокубки. ЦСКА в большинстве упустил победу над «Уралом»

На «ВЭБ Арене» получилась боевая ничья в ярком матче — 2:2.

«Краснодар» растоптал «Локомотив». Команда Николича была беспомощна

Встреча двух участников ЛЧ этого сезона завершилась разгромом — 5:0 в пользу «быков».

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Ожидаемый успех нашей мужской команды в отсутствие норвежцев.

Логинов дрогнул и «похоронил» эстафету. Медаль была в кармане, но Александр зашел на штрафной круг

При этом Россия выдала лучшую гонку в сезоне.

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