Конфликт Тедеско и Бородина, голевая ничья ЦСКА и «Урала», разгром в матче «Краснодар» — «Локо»
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру воскресенья, 13 декабря.
«Тедеско повел себя некрасиво и не по-мужски. А то, что мне приплетают расизм, — глупость». Тренер «Сочи» Дмитрий Бородин — о конфликте с главным тренером «Спартака»
Обозреватель «СЭ» пообщался с тренером сочинского клуба о нашумевшем инциденте.
На «ВЭБ Арене» получилась боевая ничья в ярком матче — 2:2.
Встреча двух участников ЛЧ этого сезона завершилась разгромом — 5:0 в пользу «быков».
Ожидаемый успех нашей мужской команды в отсутствие норвежцев.
При этом Россия выдала лучшую гонку в сезоне.
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