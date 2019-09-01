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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Кому покупают игроков в «Спартаке», битва «Зенита» с Москвой, победы Поветкина и Ломаченко

18:00
В воскресенье вечером — матч красно-белых и чемпиона России. Фото "СЭ"
В воскресенье вечером — матч красно-белых и чемпиона России. Фото "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру воскресенья, 1 сентября.

РПЛ. «Спартак» vs «Зенит»: класико, которое может перевернуть сезон
В воскресенье вечером — битва красно-белых и чемпиона России. Для каждого из соперников на кон поставлено очень многое.

ТРАНСФЕРЫ. Селекция «Спартака»: под клуб, а не под тренера
Красно-белые объявили о подписании чешского полузащитника Алекса Краля. Это Давид Луиз из Кошице. Удивительно, но самые большие деньги на приобретения в эпоху Леонида Федуна «Спартак» потратил, когда команду тренирует далеко не всеми любимый Олег Кононов. У «Зенита» в эти выходные тоже появился новичок: у «Порту» арендован венесуэльский защитник Йордан Осорио. Он — наследник Ивановича?

ЛИГА. Украшение чемпионата и убойный матч
В воскресенье «Арсенал» и ЦСКА, две команды из топ-7 перед туром, зарубились в Туле. Перед этим «Краснодар» разобрался с «Уралом» в игре украшении чемпионата в Екатеринбурге: простившись с Лигой чемпионов, «быки» не сбавляют темп в премьер-лиге — победа в Екатеринбурге (4:2) и снова первое место. В субботу на него выбрался «Ростов», который взял верх над «Локомотивом» в Москве после дубля Шомуродова и двойного сэйва Чернова. И это был убойный матч.

ЕВРОПА. Безумный матч в Турине
Главное событие субботы в европейском футболе — матч «Ювентуса» и «Наполи». Туринцы не удержали перевес в три мяча, но все равно выиграли после обиднейшего для неаполитанцев момента.

КХЛ. Кубок открытия
Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартовал матчем обладателя Кубка Гагарина и вице-чемпиона. «Авангард» после очередного гола Чудинова через всю площадку победил ЦСКА на старте регулярки, в которой главным фаворитом безоговорочно выглядят армейцы Москвы.

ТЕННИС. Рублев наказал самого буйного теннисиста мира
Андрей Рублев составит компанию Даниилу Медведеву в четвертом круге US Open. В ночь на воскресенье россиянин обыграл Ника Кирьоса.

БОКС. Поветкин вернулся в гонку за титул. Один из Фьюри ему не конкурент
Александр Поветкин не дрался почти год. Бой с Хьюи Фьюри в ночь на воскресенье не войдет в список его лучших, но он и изначально не претендовал на это. Теперь Поветкина поведут к бою с кузеном побежденного британца — Тайсоном Фьюри?

БОКС. Кэмпбелл устоял под ударами Ломаченко — но его добили судьи
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла и добавил пояс WBC к своим чемпионским титулам WBA и WBO в легком весе. Андрей Баздрев подводит итог вечера бокса в Лондоне в ночь на воскресенье.

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