Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Комментарий Карпина перед матчами сборной, новые достижения Овечкина. Главное за день

02:30
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 ноября.

«Ни один помощник не высказался за приглашение Дзюбы». Карпин — перед матчем с Кипром

Главный тренер сборной России на брифинге рассказал о подготовке к матчу отбора ЧМ-2022 с Кипром.

Суперсезон Овечкина продолжается: догнал Халла, отметил ассистентский юбилей и обогнал Ковалева

Новые достижения легендарного капитана «Вашингтона».

«Моя цель — играть за «Арсенал» в АПЛ. Но я еще учусь в школе и не могу пропускать занятия». Русский вратарь провел первую тренировку с «канонирами»

Сегодня 16-летний русский голкипер Алексей Рохас Федорущенко провел свою первую тренировку с основной командой лондонского «Арсенала».

«Зенит» просит отменить удаление Клаудиньо. Это возможно — есть прецеденты

Разбираемся в спорной ситуации матча «Урал» — «Зенит».

Россия — андердог Кубка Карьяла, но молодежь готова выиграть первый этап Евротура

Проверка для будущих звезд МЧМ.

«Ваноли умеет выносить мозг игрокам». Интервью бывшего партнера потенциального тренера «Спартака»

читать >

«Реал Сосьедад» разрывает ла лигу. Клуб шел к этому несколько лет и выстроил образцовую систему

читать >

БЕТСИТИ и «Ростов» укрепляют сотрудничество

читать >

Халл верит, что Овечкин обгонит Гретцки. И говорит, что сам Уэйн считает так же

читать >

Российский форвард преобразился в «Детройте». Он может решить проблему с центрами на Олимпиаде

читать >

«В России во мне не видели перспективного спортсмена». Фигурист, прыгавший четверной аксель, переходит в сборную США

читать >

Новая жизнь Рианчо: гоняет на велосипеде по 200 км в неделю. И готовится к паломничеству через всю Испанию

читать >

Угонял машины, держал бордель, отсидел за фальшивомонетничество. Как легендарный игрок «Арсенала» стал преступником

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Что такое правильное питание? Рекомендации организаций здоровья и дайджест продуктов
0