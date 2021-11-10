Комментарий Карпина перед матчами сборной, новые достижения Овечкина. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 9 ноября.
«Ни один помощник не высказался за приглашение Дзюбы». Карпин — перед матчем с Кипром
Главный тренер сборной России на брифинге рассказал о подготовке к матчу отбора ЧМ-2022 с Кипром.
Новые достижения легендарного капитана «Вашингтона».
Сегодня 16-летний русский голкипер Алексей Рохас Федорущенко провел свою первую тренировку с основной командой лондонского «Арсенала».
Разбираемся в спорной ситуации матча «Урал» — «Зенит».
Проверка для будущих звезд МЧМ.
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