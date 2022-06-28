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«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Главное за день

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Игроки «Колорадо» с Кубком Стэнли.
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 июня.

«Колорадо» — чемпион! Спустя 21 год Кубок Стэнли возвращается в Денвер

«Тампа» не смогла выиграть третий трофей подряд.

Чем Хачатурянц запомнился в РПЛ: принес топ-контракты, якобы обещал мораторий на вылет, ругался с Матюниным

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