«Колорадо» выиграл Кубок Стэнли, Хачатурянц покинул пост главы РПЛ. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за понедельник, 27 июня.
«Колорадо» — чемпион! Спустя 21 год Кубок Стэнли возвращается в Денвер
«Тампа» не смогла выиграть третий трофей подряд.
Чем Хачатурянц запомнился в РПЛ: принес топ-контракты, якобы обещал мораторий на вылет, ругался с Матюниным
У лиги будет новый президент.
«СЭ» поговорил с защитником «Антальяспора» — о жизни в Турции, Карпине и Дзюбе.
Шведский нападающий покинул московский клуб свободным агентом.
Продление Валерия Ничушкина — приоритетная цель «Эвеланш» в межсезонье.
Рекорды Кучерова и Василевского, кино от Ничушкина. Итоги Кубка Стэнличитать >
Драфт, обмен и крутая работа в дедлайн. Как в «Колорадо» собрали чемпионскую команду?читать >
Новый чемпион — благо для НХЛ. Гегемония «Тампы» могла стать проблемой для лигичитать >
Федун об уходе из «Лукойла»: «Буду и дальше заниматься «Спартаком»читать >
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