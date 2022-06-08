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Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Через два года спортсменов до 17 лет не будут пускать на взрослые турниры.

Вряд ли активные фанаты сине-бело-голубых тепло встретят потенциального новичка.

Гендиректор «Уфы» о продаже Агаларова, контракте Беленова и бюджете для ФНЛ.