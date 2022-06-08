«Колорадо» — в финале Кубка Стэнли, ISU повысил возрастной ценз. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 июня.
«Колорадо» — в финале Кубка Стэнли! Команда Ничушкина не проиграла ни одного матча «Эдмонтону»
Усилий Макдэвида и Драйзайтля оказалось недостаточно.
Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.
Через два года спортсменов до 17 лет не будут пускать на взрослые турниры.
Вряд ли активные фанаты сине-бело-голубых тепло встретят потенциального новичка.
Гендиректор «Уфы» о продаже Агаларова, контракте Беленова и бюджете для ФНЛ.
ЦИФРА ДНЯ
50
голов
Урунов может уйти из «Спартака», «Зенит» близок к подписанию Бакаева, «Бетис» нацелился на Барриосачитать >
Почему матч за Суперкубок «Зенит» — «Спартак» нужно проводить на «Газпром Арене». Мнение Орловачитать >
Вместо поздравлений Надаля обвинили в допингечитать >
Клайберн уходит из ЦСКА самым универсальным баскетболистом Европычитать >
Новости