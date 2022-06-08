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Сегодня, 03:30

«Колорадо» — в финале Кубка Стэнли, ISU повысил возрастной ценз. Главное за день

Читать «СЭ» в
Хоккеисты «Колорадо».
Фото Reuters

Главные новости дня — все, что стало известно за вторник, 7 июня.

«Колорадо» — в финале Кубка Стэнли! Команда Ничушкина не проиграла ни одного матча «Эдмонтону»

Усилий Макдэвида и Драйзайтля оказалось недостаточно.

Кейн спас Англию в гостях у Германии, Италия с Манчини снова побеждает

Обзор состоявшихся во вторник матчей Лиги наций.

Новый возрастной ценз принят. Что теперь ждет российское фигурное катание?

Через два года спортсменов до 17 лет не будут пускать на взрослые турниры.

Бакаева в Петербурге ждет ад. Переход из «Спартака» в «Зенит» — мощнейшее испытание

Вряд ли активные фанаты сине-бело-голубых тепло встретят потенциального новичка.

Газизов о провале «Уфы»: «В марте Хачатурянц сказал нам: вылета не будет»

Гендиректор «Уфы» о продаже Агаларова, контракте Беленова и бюджете для ФНЛ.

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