Колонка Семина о лимите, все участники группового этапа ЛЧ и другие новости дня
Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 25 августа.
«В топ-клубах будут одни иностранцы, сборная России станет играть еще хуже. Лимит снова введут. Но ничего не изменится — дело не в нем». Колонка Юрия Семина
Колонка Юрия Семина.
Монегаски контролировали матч, но «Шахтер» отправил их в Лигу Европы.
Определились все 32 клуба, которые примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов.
Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятую позицию поднялась Австрия.
Олимпийские герои проиграли в телерейтинге ментовским войнам и крысоловам.
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