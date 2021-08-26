Колонка Семина о лимите, все участники группового этапа ЛЧ и другие новости дня

Колонка Юрия Семина.

Монегаски контролировали матч, но «Шахтер» отправил их в Лигу Европы.

Определились все 32 клуба, которые примут участие в групповом турнире Лиги чемпионов.

Россия опустилась на десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятую позицию поднялась Австрия.

Олимпийские герои проиграли в телерейтинге ментовским войнам и крысоловам.