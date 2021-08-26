Вечерний «СЭ»
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Колонка Семина о лимите, все участники группового этапа ЛЧ и другие новости дня

02:15
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно за среду, 25 августа.

«В топ-клубах будут одни иностранцы, сборная России станет играть еще хуже. Лимит снова введут. Но ничего не изменится — дело не в нем». Колонка Юрия Семина

Колонка Юрия Семина.

Харьковская драма. «Монако» выдал лучшую игру сезона, но команду Головина оставили без Лиги чемпионов 37-летний Пятов и 20-летний Мудрик

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