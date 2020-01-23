Кокорин устроил бунт, Тедеско объяснил уход Бакаева, фанаты «Спартака» нападают на Тихонова

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 23 января.

До развязки в истории с арендой 28-летнего форварда «Зенита» в клуб-новичок РПЛ еще далеко.

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4,5 часа длился матч Карена Хачанова и Микаэля Имера на Australian Open. Победу одержал россиянин

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