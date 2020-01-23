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Кокорин устроил бунт, Тедеско объяснил уход Бакаева, фанаты «Спартака» нападают на Тихонова

18:00
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 23 января.

Кокорина отправляют в Сочи. Что делать футболисту?

До развязки в истории с арендой 28-летнего форварда «Зенита» в клуб-новичок РПЛ еще далеко.

Доменико Тедеско: «Сделали все, чтобы сохранить Солтмурада Бакаева. Сказал об этом его брату»

Большое интервью главного тренера «Спартака».

Брайан Орсер: «Если бы не проблема с ботинками, Медведева легко бы попала на чемпионат Европы»

Канадский тренер — о четверном прыжке Медведевой, ее форс-мажоре в Красноярске, Туктамышевой и Ханю.

Московской лаборатории пустили кровь. Она осталась без аккредитации ВАДА

Причина наказания — манипуляции с базой данных. Теперь Россия потратит на анализы сотни тысяч долларов.

Каррера уехал, война продолжается. Теперь обвиняют Тихонова

Слова бывшего спартаковца об итальянском тренере вызвали бурную дискуссию в соцсетях.

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Доменико Тедеско
главный тренер «Спартака»

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