Кокорин устроил бунт, Тедеско объяснил уход Бакаева, фанаты «Спартака» нападают на Тихонова
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 23 января.
Кокорина отправляют в Сочи. Что делать футболисту?
До развязки в истории с арендой 28-летнего форварда «Зенита» в клуб-новичок РПЛ еще далеко.
Большое интервью главного тренера «Спартака».
Канадский тренер — о четверном прыжке Медведевой, ее форс-мажоре в Красноярске, Туктамышевой и Ханю.
Причина наказания — манипуляции с базой данных. Теперь Россия потратит на анализы сотни тысяч долларов.
Слова бывшего спартаковца об итальянском тренере вызвали бурную дискуссию в соцсетях.
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