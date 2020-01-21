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Кокорин опять влип в историю, Шарапова опозорилась в Мельбурне, звезды НХЛ не признают талант Овечкина

18:00
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 21 января.

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победительница Australian Open-2008 Мария Шарапова проиграла Донне Векич
ЦИТАТА
Мы договорились об аренде Кокорина. Постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор
Дмитрий Рубашко
генеральный директор ФК «Сочи»

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