Кокорин опять влип в историю, Шарапова опозорилась в Мельбурне, звезды НХЛ не признают талант Овечкина
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 21 января.
Кокорин и «Сочи». Почему это удивительный трансфер
Разбираемся в самом странном переходе этой зимы.
Как может измениться состав красно-белых в следующем сезоне.
В союзе идею арифметического расширения премьер-лиги считают несостоятельной.
Футболист из чемпионата Германии может перейти в клуб из Санкт-Петербурга.
«Ты не заслуживаешь этого контракта». Вся правда об уходе Игоря Денисова из «Локомотива» и том, что он делает сейчас
Детали одной из самых скандальных историй 2019 года в российском футболе.
ЦИФРА ДНЯ
1
круг
ЦИТАТА
Мы договорились об аренде Кокорина. Постараемся, чтобы он приехал уже на второй сбор
Алекс Крал — об интересе «Ньюкасла», своей роли в «Спартаке» и битве с ЦСКА и «Зенитом» в Кубкечитать >
Почему российские лыжники бегут, а биатлонисты — нет?читать >
Кстати, вы можете получать такой дайджест на почту — достаточно подписаться на рассылку «Вечерний «Спорт-Экспресс».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...