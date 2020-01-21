Кокорин опять влип в историю, Шарапова опозорилась в Мельбурне, звезды НХЛ не признают талант Овечкина

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру вторника, 21 января.

Разбираемся в самом странном переходе этой зимы.

ЦИФРА ДНЯ

1 круг победительница Australian Open-2008 Мария Шарапова проиграла Донне Векич

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