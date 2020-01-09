Кокорин может поехать в «Фейеноорд» к Адвокату, Медведев вывел Россию в полуфинал, Кашшаи — новый главный арбитр
«Фейеноорд» Адвоката хочет арендовать Кокорина. Со Смоловым не получилось
По информации «СЭ», главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
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