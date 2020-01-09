Вечерний «СЭ»
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Кокорин может поехать в «Фейеноорд» к Адвокату, Медведев вывел Россию в полуфинал, Кашшаи — новый главный арбитр

20:40
Александр Кокорин. Фото AFP
Александр Кокорин. Фото AFP
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 9 января.

«Фейеноорд» Адвоката хочет арендовать Кокорина. Со Смоловым не получилось

По информации «СЭ», главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат заинтересован в услугах нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Венгр Кошшои стал новым руководителем департамента судейства РФС

Российский футбольный союз сообщил о кадровых назначениях руководителей двух департаментов — судейства и инспектирования.

Медведев устроил скандал, но вывел Россию в полуфинал

Наша сборная — в четверке сильнейших на ATP Cup, а Даниил снова — четвертая ракетка мира.

«Вашингтон» — лучшая команда НХЛ, но Овечкин — худший по полезности среди русских в лиге. Это удивительно

Неожиданная статистика капитана «Кэпиталз».

«Худобин — лучший бэкап НХЛ». В «Далласе» в восторге от российского вратаря

Материал обозревателя «СЭ» о голкипере «Старз».

ЦИФРА ДНЯ
1/2
финала
сборная России по теннису обыграла Аргентину и вошла в топ-4 команд на ATP Cup
ЦИТАТА
Уверен, что сможем вывести судейство в России на новый уровень
Виктор Кошшои
новый руководитель департамента судейства РФС

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