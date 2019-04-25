Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 25 апреля.

ПРОВАЛ. В овертайме "Вашингтон" был труслив и беспомощен. Кто виноват в крахе чемпиона?

"Вашингтон" на своем льду проиграл "Каролине" в 7-м матче 1/8 финала Кубка Стэнли (3:4 ОТ). "Харрикейнз" выиграл серию (4-3) и вышел в четвертьфинал. Все заслуженно. Более злая, наглая, голодная до побед команда выиграла. Другая – с недостатком этих качеств – вылетела. Что дальше?

ДРИМ ТИМ. Россия – главный фаворит ЧМ? Такого сумасшедшего состава у нас не было девять лет

Сборная России капитально выиграла уже за пару недель до старта чемпионата мира. Все благодаря первому раунду Кубка Стэнли. Он получился чертовски непредсказуемым даже для лиги примерно равных возможностей. Теперь у России будет чуть ли не сильнейший из возможных составов на ЧМ. Ждем золото?

LIVE! Мамаев и Кокорин дают показания в суде

На заседании Пресненского суда Москвы допрашивается полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, который участвовал в двух драках в центре столицы вместе с Александром Кокориным, братом форварда "Зенита" Кириллом и детским футбольным тренером Александром Протасовицким. Наконец-то услышим версию обвиняемых.

КТО ТРЕТИЙ? "Зенит" и "Локо" мчатся в Лигу чемпионов

25-й тур чемпионата России подтвердил, что "Локомотив" – главный претендент на второе место, а золото "Зенита" – практически решенный вопрос. А вот борьба за третью путевку в главный клубный турнир Европы обострилась.

ВЕЧНАЯ МУЗЫКА. Кто проклял "Динамо"?

Бело-голубые проиграли в Петербурге "Зениту" (0:2) и на финише чемпионата команде предстоит бороться за право сохранить место в лиге без стыковых матчей. А что будет, если клуб покинет РПЛ?

ЗАСЛУЖИЛ. "Спорт-Экспресс" и РФС вручили Дзюбе золотой мяч – приз лучшему игроку России-2018

Перед началом матча 25-го тура премьер-лиги "Зенит" – "Динамо" форвард сине-бело-голубых и капитан сборной России Артем Дзюба получил награду от издательского дома "Спорт-Экспресс" и Российского Футбольного Союза (РФС) – приз лучшему футболисту страны по итогам 2018 года. Для нападающего это первая такая награда.

ВЕТЕРАН. "Гулиев не тянет на основу "Спартака". Глушаков сильнее"

Бывший нападающий красно-белых Сергей Юран в интервью "СЭ" поделился своим мнением об игре москвичей, свисте болельщиков, конкуренции Гулиева с Глушаковым и потенциале Зе Луиша с Луизом Адриану.

ГОСТЬЯ. Елена Ильиных: "Тутберидзе сейчас лучший тренер в мире? Безусловно"

Олимпийская чемпионка в командном турнире Сочи-2014 и бронзовый призер в личных соревнованиях Елена Ильиных побывала в гостях у "СЭ", рассказав о кривотолках вокруг завершения своей карьеры, о личной жизни и условиях для возвращения.

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