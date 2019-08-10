Кокорин и Мамаев сыграли в футбол, Игнашевич – первый, эксклюзив с Данни

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 10 августа.

РЕПОРТАЖ. Жизнь Кокорина и Мамаева в тюрьме. Достоевский, футбол, сигареты

Гид по колонии, в которой содержатся скандальные футболисты.

РПЛ. Как убрать ОМОН из футбола

Экс-гендиректор "Динамо" Дмитрий Иванов – об участившихся конфликтах на стадионах.

ПЕРСОНА. Павел Мамаев: "Ловлю себя на мысли: в колонии порядочных людей больше, чем на воле"

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказал о своих буднях.

ПЕРСОНА. Искреннее интервью Кокорина. О "Зените", Паке, жизни на зоне

Скандальный нападающий поговорил с журналистами после матча в колонии. Он не увиливал от ответов.

ПЕРВЫЕ. Игнашевич – первый. "Торпедо" погасило "Луч"

Победа во Владивостоке (1:0) подняла москвичей на вершину турнирной таблицы.

ЭКСКЛЮЗИВ №1. Рашид Рахимов: "Сказал Глушакову: хорош уже! Ты теряешь время"

Главный тренер "Ахмата" в интервью "СЭ" – о состоянии Дениса Глушакова, изменениях в "Спартаке" и начале сезона.

ЭКСКЛЮЗИВ №2. Данни: "Динамо" помогло мне стать лидером, "Зенит" дал все, что я хотел"

Португалец, игравший за обе команды, поделился своими воспоминаниями.