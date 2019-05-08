Кокорин и Мамаев приговорены к колонии, "Ливерпуль" растоптал Месси, Овечкин едет за золотом ЧМ

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 8 мая.

СУД. Кокорин и Мамаев приговорены

Пресненский районный суд Москвы признал Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Братья Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима, а Мамаев и Протасовицкий – к 1 году и 5 месяцам.

ДЕЛО. Кокорин – Мамаев: все эпизоды

Что нужно знать о самом большом скандале российского футбола – от двух драк через весь судебный процесс до приговора. Для тех, кто что-то упустил или просто запутался.

ФУТБОЛ. Кокорин и Мамаев: что дальше?

Рассказываем о том, что теперь будет с футбольными карьерами двух осужденных игроков. И о том, где и как продлится их заключение.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. "Ливерпуль"!!!! Клопп уничтожил Месси

Невероятная ночь. Оставшись без двух лидеров Салаха и Роберту Фирмину после разгрома в первом матче в Каталонии – 0:3, "Ливерпуль" показал фантастический футбол, сумел отыграться и поставил на колени "Барселону" и Месси. Теперь команда Клоппа – фаворит финала.

ПРОВАЛ. Как "Ливерпуль" оставил "Барселону" без зубов

Месси и компания во втором сезоне подряд вылетели из Лиги чемпионов после крупной победы в первой игре противостояния плей-офф. Еще два года назад все восхищались крутым возвращением каталонцев против "ПСЖ". Прошлой весной восторг вызвала сначала "Рома", этой – "Ливерпуль". Команда Вальверде не умеет держать удар.

СОПЕРНИК. Седьмой финал Амстердама или сладкий Сон "шпор"?

В среду "Йохан Кройф Арена" примет второй ответный полуфинал Лиги чемпионов - "Аякс" против "Тоттенхэма". Смогут ли лондонцы после домашнего поражения отыграться в гостях?

МЕССЕДЖ. "Чемпионство "Спартака" не надо помнить. Его надо повторить"

Интервью "СЭ" дал один из лидеров красно-белых Георгий Джикия. Защитник рассказал о футболе Кононова, скандальном фоне вокруг Глушакова и Гулиева, общении с Каррерой, а также о Самедове, Ананидзе и многом другом.

ЧЕМПИОНАТ МИРА. Овечкин хочет четвертое золото

Слова звезд сборной России на последней тренировке в Новогорске перед отъездом в Братиславу на чемпионат мира. Ассистент капитана Александр Овечкин едет только за победой.

ВЗЛЕТ. Из худшей команды НХЛ – в финал "Запада"!

"Сент-Луис" обыграл "Даллас" в седьмом матче серии второго раунда Кубка Стэнли (2:1 2ОТ) и вышел в финал Западной конференции. "Блюзмены" Тарасенко просто великолепны и торжествуют, а "Звезды" Радулова покидают плей-офф.

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