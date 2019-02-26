Кокорин и Мамаев переходят в атаку. Быков восхищается Овечкиным. Хабиб идет в политику?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру вторника, 26 февраля.

ДЕЖАВЮ. Апелляции Кокорина и Мамаева не удовлетворены. Они остаются в СИЗО

Во вторник в Московском городском суде состоялось заседание по рассмотрению апелляций на заключение под стражу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, а также детского футбольного тренера Александра Протасовицкого, которые стали зачинщиками двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года. К несчастью обвиняемых, они продолжат находиться в СИЗО.

КАК ЭТО БЫЛО В СУДЕ. "Это просто капризы товарища Пака!". На суде по Кокорину и Мамаеву – злоба и бессилие

В деле Кокорина и Мамаева все меньше интриги. Заседания (а это было уже шестым) идут на автомате. По знакомому сценарию и с предсказуемым исходом. Дмитрий Зеленов не пропускает ни одного нового сезона сериала, за которым следит вся страна. Как прошла премьера новой серии – в репортаже наше обозревателя.

НОВАЯ ВЕРСИЯ. "Пака все бесило! У него было утро, а у ребят вечер заканчивался – не совпали графики"

Теперь мы знаем, почему Денис Пак обозвал Кокориных, а те пошли его бить. Роскошное интервью Вячеслава Барика, адвоката Кирилла Кокорина.

АБСУРД. На "Динамо" разрешили проводить матчи. Но дерби со "Спартаком" пока под вопросом

Новый стадион в Петровском парке получил сертификат первой категории, что позволяет проводить на арене матчи РПЛ. Но при этом сохраняется риск переноса запланированной на 10 марта игры 19-го тура чемпионата России между бело-голубыми и красно-белыми. Не поставлена точка и в истории с местом проведения 2 марта матча 18-го тура "Арсенал" – ЦСКА.

ЗАГАДКА. Хабиб все ближе к политике. Зачем это ему?

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов на волне своей популярности все ближе к большой политике. Причем, он двигается не по традиционному для наших спортсменов пути. В своих популярнейших соцсетях 30-летний спортсмен высказывает жесткую позицию на взрывоопасные темы религии и национальных традиций. Это может завести Нурмагомедова очень далеко. Во всяком случае, спортивной карьере подобные поступки вряд ли способствуют.

И ВСЕ РАВНО ВОПРОСЫ. Загитова, Ковтун, Букин и Степанова. Состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию

Стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который опубликован на сайте международного союза конькобежцев (ISU). Турнир пройдет в японском городе Сайтама с 18 по 24 марта. Отметим, что состав еще может претерпеть изменения – в нем могут оказать Медведева и Туктамышева.

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ГОСТЬ. "Овечкин – наша атомная электростанция, он еще долго не успокоится". Большое интервью Быкова

Большое интервью одного из лучших тренеров России Вячеслава Быкова, побывавшего в гостях редакции "СЭ". Когда он вернется к тренерской деятельности, почему поведение руководства НХЛ – чудовищно, кто главный фаворит Кубка Гагарина – обо всем этом рассказал авторитетнейший специалист.

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