Кокорин и Мамаев отправились в колонию, Абрамович назначил Лэмпарда, правда о российском допинге

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру четверга, 4 июля.

ВЕЧЕР. Кононов против "Краснодара"

В заключительном матче турнира в Австрии "Спартак" и "Краснодар" определят победителя летнего кубка. А пока есть повод вспомнить, как Олег Кононов работал в кубанской команде.

ЦСКА. Что означают три поражения в Австрии?

Команда Виктора Гончаренко уступила "Краснодару", "Спартаку" и "Ростову". Это не повод для паники? Обозреватель "СЭ" Игорь Рабинер подводит итог выступления красно-синих на подготовительном турнире.

ТЮРЬМА. Кокорин и Мамаев отправились в Белгородскую область

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а также брат форварда Кирилл и друг хавбека Александр Протасовицкий покидают столичный регион. Их переводят из СИЗО №2 Москвы "Бутырка" в исправительно-трудовую колонию общего режима. Место назначения игроков – родная для Кокорина Белгородская область. Когда-то на месте ИК-4 в Алексеевке был концлагерь.

ЗЕНИТ. Почему недоволен Семак

Главный тренер "Зенита" дал понять, что его не устраивает, как клуб ведет трансферную политику. И это не один вопрос нехватки игроков.

ГАЗЗАЕВ. "Премьер-лигу надо расширять, но не за счет клубов из Белоруссии, Армении и Казахстана. Это исключено"

Знаменитый российский тренер, обладатель Кубка УЕФА и четырехкратный чемпион страны, сейчас зампред комитета по физкультуре, спорту и делам молодежи Госдумы РФ – о последних событиях в российском футболе. В ходе интервью Валерий Газзаев выступил с очень интересным предложением по правилам игры.

ФОРМА. Как будут выглядеть "Зенит" и "Локо"

Чемпион России "Зенит" презентовал домашнюю и гостевую формы на сезон. Обладатель Кубка "Локомотив" показал три комплекта. В субботу команды откроют российский сезон матчем за Суперкубок в Москве. А пока есть возможность оценить их внешний вид.

ЧЕЛСИ. Станет ли Лэмпард новым Зиданом?

Назначение 41-летнего Фрэнка Лэмпарда, с которым в четверг был подписан трехлетний контракт, – отступление от всех канонов, какими руководствовались в "Челси" при выборе тренеров в эпоху Романа Абрамовича. Можно сказать, маленькая революция. Не от хорошей жизни.

КУБОК АМЕРИКИ. Перу унизила Чили

Во втором полуфинале главного турнира Южной Америки перуанцы оформили еще одну сенсацию и разгромили чилийцев – 3:0. На очереди – реванш с Бразилией.

ТРАНСФЕР. Вундеркинд за 126 миллионов. И ему всего 19 лет!

В среду "Атлетико" объявил о подписании семилетнего контракта с 19-летним нападающим Жоау Феликсом. Сумма трансфера составила 126 миллионов евро – эта сделка мадридского и лиссабонского клубов попала на четвертое место в топ-10 самых дорогих продаж в истории футбола.

КОНФЛИКТ. Украинец угрожает российским футболистам

Малоизвестный украинский футболист Юрий Габовда из венгерского клуба "Халадаш" в соцсетях пообещал заработать красную карточку за удар как минимум одного из "москалей" из "Краснодара-2". В товарищеском матче. И быстро пожалел об этом.

БАСКЕТБОЛ. Без полуфинала, но с мечтой об Олимпиаде

Женская сборная России в 1/4 финала чемпионата Европы уступила Испании – 54:78. Несмотря на поражение, у россиянок еще остался шанс попасть в олимпийский отборочный турнир.

ОТКРОВЕНИЯ. "Решила: раз допинг выветривается за полтора месяца – проскочу"

Исповедь российской легкоатлетки, получившей четырехлетнюю дисквалификацию. Бегунья на длинные дистанции Сабрина Кадашева откровенно рассказала о том, зачем приняла допинг и о роли в этой ситуации личного тренера и врачей сборной.

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