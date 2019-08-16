Кого купят топ-клубы РПЛ, кто тащит «Спартак», как Рублев разобрался с Федерером

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 16 августа.

ТРАНСФЕРЫ. «Спартак» ищет опорника, «Зенит» — игрока уровня Лиги чемпионов

Трансферное окно закроется 2 сентября. В оставшиеся две недели может произойти еще много интересного. Кого еще могут купить клубы РПЛ?

СПАРТАК. Раздвоение личности — но добро пока побеждает

В четверг «Спартак» второй раз подряд обыграл «Тун» (2:1 после 3:2) и продолжил путь в Лигу Европы. Победа получилась не такой уж и простой. В понедельник — дерби с ЦСКА.

РАБИНЕР. Шюррле и Максименко вытащили «Спартак» из комы

По мнению обозревателя «СЭ» Игоря Рабинера, у красно-белых еще очень сырая команда. Но перспектива — налицо.

СОПЕРНИК. Вечно четвертые, но намного сильнее «Туна»

На пути в группу Лиги Европы у «Спартака» теперь — «Брага». Состав португальской команды дешевле спартаковского совсем чуть-чуть. Рассказываем, чем опасна «Брага». И обращаем внимание, что Португалия все ближе к России в рейтинге УЕФА, а потому исход этого противостояния весьма важен.

ЕВРОПА. Топ-3 в Испании, Дортмунд против «Баварии»

Вслед за Англией, Францией и Голландией на старте еще два интересных чемпионата — в Испании и Германии. Рассказываем об основных интригах в лиге 1 и бундеслиге.

ТЕННИС. Рублев разгромил и впечатлил Федерера

Андрей Рублев одержал самую громкую победу в карьере, обыграв на «Мастерсе» в Цинциннати Роджера Федерера. Швейцарская икона тенниса после поражения за 62 минуты оценил уровень игры россиянина.

СКАНДАЛ. Италия останется без флага в Токио-2020?

МОК грозит дисквалификацией Олимпийского комитета Италии из-за желания правительства страны контролировать бюджет НОК. Это не шутки.

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