Клубы РПЛ на карантине, скандал с переименованием в гандболе, очередная перепалка Губерниева и Вяльбе

Геннадий Орлов: «Почему остановили РПЛ? Почему нельзя проводить игры без зрителей? При свином гриппе такого не было»

Мостовой — открытие РПЛ: три года назад играл за 15 тысяч в «Долгопрудном», а теперь его ждет «Зенит»