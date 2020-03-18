Вечерний «СЭ»
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Вечерний «СЭ»

Клубы РПЛ на карантине, скандал с переименованием в гандболе, очередная перепалка Губерниева и Вяльбе

19:15
Стюарды в масках. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Стюарды в масках. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру среды, 18 марта.

РПЛ на карантине. Чем занимаются клубы

Информация о 16 командах чемпионата.

В гандболе «Спартак» переименовали в ЦСКА. Вот что по этому поводу думает игрок команды

Игрок сборной России Алексей Фокин — о негативе фанатов и содержании семьи.

Первенство России закончилось, не начавшись. Губерниев говорит о преступлении, федерация все отрицает

Тяжелое завершение лыжного сезона в России

Перенос Евро-2020 — плюс для сборной России. Через год она будет сильнее

Корреспондент «СЭ» нашел позитив в решении УЕФА

Овечкин и Панарин вернутся на лед в июле? Тогда финал Кубка Стэнли состоится в сентябре

Еще одна идея возобновления чемпионата НХЛ из-за океана

ЦИФРА ДНЯ
1
первым хоккеистом НХЛ с коронавирусом стал неназванный игрок «Оттавы»
ЦИТАТА
Ситуация с коронавирусом требовала экстраординарных решений
Андреас Хинкель
тренер «Спартака»

Злодей и красотка. Исправит ли Кирьоса любовь российской теннисистки?

читать >

Жена Малкина выглядит как богиня. У нее идеальное тело и бомбический Инстаграм

читать >

Футболисты нашли развлечение во время карантина: теперь они чеканят туалетной бумагой вместо мяча

читать >

Новая эра. По какому календарю станет жить европейский футбол

читать >

Геннадий Орлов: «Почему остановили РПЛ? Почему нельзя проводить игры без зрителей? При свином гриппе такого не было»

читать >

Мостовой — открытие РПЛ: три года назад играл за 15 тысяч в «Долгопрудном», а теперь его ждет «Зенит»

читать >

Россия играет на опережение. Почему мы отменяем футбол вслед за Европой

читать >

Мамаев признался, что готовится к глобальному переезду с женой в другую страну

читать >

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир