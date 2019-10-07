Карпин не хочет в «Спартак». Зато Тедеско все согласовал. А Мамаев все понял о дружбе

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 7 октября.

После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды

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10 голов забили нападающие «Ростова» и «Крыльев Советов» Элдор Шомуродов и Александр Соболев

ЦИТАТА Вот Бог послал нам это время, чтобы вызвать Соболева. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся

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