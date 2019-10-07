Карпин не хочет в «Спартак». Зато Тедеско все согласовал. А Мамаев все понял о дружбе
Валерий Карпин: «Спартак» — нет. В «Ростове» мне комфортно"
После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды
Основной претендент на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско покинул офис красно-белых.
Пятое подряд поражение красно-белых — даже в смутном 2003-м клуб не испытывал такого позора. Но сейчас у команды хотя бы есть состав — и надежда.
Героями дня стали форвард «Зенита» и сибирский школьник Прохор Ильиных.
Вторая часть интервью Аланы Мамаевой с мужем.
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