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Карпин не хочет в «Спартак». Зато Тедеско все согласовал. А Мамаев все понял о дружбе

18:15
6 октября. Москва. ЦСКА — «Ростов» — 1:3. Главный тренер дончан Валерий Карпин и полузащитник Алексей Ионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
6 октября. Москва. ЦСКА — «Ростов» — 1:3. Главный тренер дончан Валерий Карпин и полузащитник Алексей Ионов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 7 октября.

Валерий Карпин: «Спартак» — нет. В «Ростове» мне комфортно"

После красивой победы над ЦСКА в Москве (3:1) на вопросы «СЭ» ответил главный тренер донской команды

Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»

Основной претендент на должность главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско покинул офис красно-белых.

Можете смеяться, но у этого «Спартака» есть будущее

Пятое подряд поражение красно-белых — даже в смутном 2003-м клуб не испытывал такого позора. Но сейчас у команды хотя бы есть состав — и надежда.

Дзюба и мальчик с прической Ибрагимовича. Сборная начала готовиться к Шотландии

Героями дня стали форвард «Зенита» и сибирский школьник Прохор Ильиных.

«В тот период понял значение слова друг». Мамаев — о «Ростове», отношениях и счастье

Вторая часть интервью Аланы Мамаевой с мужем.

ЦИФРА ДНЯ
10
голов
забили нападающие «Ростова» и «Крыльев Советов» Элдор Шомуродов и Александр Соболев
ЦИТАТА
Вот Бог послал нам это время, чтобы вызвать Соболева. Главное, чтобы любой чувствовал себя в сборной полноценным членом коллектива, а не что он сюда вызван по просьбам трудящихся
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

«В России привыкли есть суп хотя бы раз в день!» Интервью русского Супермена, покорившего Канаду

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«Ростов» — великий! Так ЦСКА давно никто не «возил»

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ЦСКА в кризисе? Конечно, нет!

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Что не так с Дохой. Правда ли, что ИААФ продалась шейхам?

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«Краснодар» победил «Спартак». Красно-белые — на 12-м месте

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Такой мертвой «Тампу» мы еще не видели. А все решила потеря Кучерова

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Канадец из «Детройта» прибил команду Радулова: покер и чудо-гол в прыжке

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«За какие заслуги ЦСКА купил Гогуа? В Хабаровске мы не подпускали его к основе»

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