Вечерний "СЭ"
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Новости   //    Вечерний "СЭ"

Карпин едет на «Открытие», Мамаев переходит в «Ростов», «Зениту» нужны Миранчуки

18:00
Что увезет с собой Валерий Карпин из Тушина? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Что увезет с собой Валерий Карпин из Тушина? Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 сентября.

Большое интервью Ильи Геркуса. О «Локо» и деньгах, трансферах и «Зените», Семине и Кикнадзе

В субботу в центральной игре тура встретятся «Локомотив» и «Зенит». Накануне матча интервью «СЭ» дал человек, который работал в обоих клубах.

«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова

Обозреватель «СЭ» встретился с известным футбольным агентом.

Кучеров — второй, Овечкин — шестой. Десять лучших хоккеистов НХЛ прямо сейчас

Рейтинг топ-50 лучших игроков НХЛ по версии «СЭ».

Американки украли у нас серебро. Россиянкам хватило воли, но не хватило сил

На Кубке мира наши волейболистки уступили сборной США на тай-бреке.

Три вещи, которые нужно срочно сделать Дмитрию Хохлову

Главному тренеру бело-голубых пора что-то менять.

ЦИФРА ДНЯ
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номер
рейтинга СЭ хоккеистов НХЛ перед сезоном — Конор Макдэвид. Никита Кучеров — второй
ЦИТАТА
Из тех трансферов, которые сделал «Локо», ни один не был инициирован Семиным
Илья Геркус
Бывший президент «Локомотива»

Новое детище Галицкого. Владелец «Краснодара» задумал большие перемены

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Мамаев проходит медосмотр в «Ростове», после чего будет подписан контракт

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«Если все произошло на самом деле, то шансов у нас ноль». Фетисов — о возможности отстранения сборной России от Олимпиады

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Одна звезда бастует из-за денег, другая — больше не хочет играть в хоккей. Развал фаворита НХЛ

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«Спартак» сыграет с «Ростовом» дома в 1/8 финала Кубка России

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Как ФНЛ меняет Игнашевича. Мнение Ильи Казакова

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ФИФА готовит революцию. Агентский беспредел скоро закончится

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«Ни один врач не решился брать ответственность». Русский вратарь думал о завершении карьеры, а теперь покоряет Португалию

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