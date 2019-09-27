Карпин едет на «Открытие», Мамаев переходит в «Ростов», «Зениту» нужны Миранчуки

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 сентября.

В субботу в центральной игре тура встретятся «Локомотив» и «Зенит». Накануне матча интервью «СЭ» дал человек, который работал в обоих клубах.

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1 номер рейтинга СЭ хоккеистов НХЛ перед сезоном — Конор Макдэвид. Никита Кучеров — второй

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