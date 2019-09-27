Карпин едет на «Открытие», Мамаев переходит в «Ростов», «Зениту» нужны Миранчуки
18:00
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру пятницы, 27 сентября.
Большое интервью Ильи Геркуса. О «Локо» и деньгах, трансферах и «Зените», Семине и Кикнадзе
В субботу в центральной игре тура встретятся «Локомотив» и «Зенит». Накануне матча интервью «СЭ» дал человек, который работал в обоих клубах.
«Женька Савин имел два-три миллиона. Но обнулился — тесть всех обманул». Сумасшедшие истории от Алексея Сафонова
Обозреватель «СЭ» встретился с известным футбольным агентом.
Рейтинг топ-50 лучших игроков НХЛ по версии «СЭ».
На Кубке мира наши волейболистки уступили сборной США на тай-бреке.
Главному тренеру бело-голубых пора что-то менять.
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