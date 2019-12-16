Камбэк Слуцкого в Россию, мнение Газзаева о кризисе РПЛ и страсти по Загитовой
Слуцкий — в Казани, «Рубин» — в Европе?
Один из российских топ-тренеров близок к возвращению в РПЛ.
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Итоги года в российском спорте от знаменитого тренера и депутата Госдумы.
Корреспондент «СЭ» Екатерина Беспалова — о том, почему на старте этого сезона Алина Загитова была одним из его фаворитов и каким может быть ее возвращение.
Почему олимпийская чемпионка завершила карьеру.
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