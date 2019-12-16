Камбэк Слуцкого в Россию, мнение Газзаева о кризисе РПЛ и страсти по Загитовой

Один из российских топ-тренеров близок к возвращению в РПЛ.

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Итоги года в российском спорте от знаменитого тренера и депутата Госдумы.

Корреспондент «СЭ» Екатерина Беспалова — о том, почему на старте этого сезона Алина Загитова была одним из его фаворитов и каким может быть ее возвращение.

Почему олимпийская чемпионка завершила карьеру.