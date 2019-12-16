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Камбэк Слуцкого в Россию, мнение Газзаева о кризисе РПЛ и страсти по Загитовой

18:00
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
Леонид Слуцкий. Фото Reuters
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру понедельника, 16 декабря.

Слуцкий — в Казани, «Рубин» — в Европе?

Один из российских топ-тренеров близок к возвращению в РПЛ.

Зидан против Гвардьолы, Клопп против Симеоне

Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

Валерий Газзаев: «В нашем футболе менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию»

Итоги года в российском спорте от знаменитого тренера и депутата Госдумы.

Почему Алина Загитова не ушла после победы на ЧМ

Корреспондент «СЭ» Екатерина Беспалова — о том, почему на старте этого сезона Алина Загитова была одним из его фаворитов и каким может быть ее возвращение.

Самоотвод Загитовой: все что нужно об этом знать

Почему олимпийская чемпионка завершила карьеру.

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В нашем футболе менять надо не систему «осень-весна», а ущербную психологию
Валерий Газзаев
знаменитый тренер, депутат Госдумы

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