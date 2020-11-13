Как сборной играть без Дзюбы, сколько вымогали у капитана, в «Спартаке» опять перемены

Главное, что известно о ситуации.

Обозреватель «СЭ» — о новом повороте в ситуации вокруг форварда «Зенита» и сборной России

Один из основателей «Квартета И» — о новых ограничительных мерах в Москве.

Обозреватель «СЭ» во всем разобрался.

Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд.