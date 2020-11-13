Как сборной играть без Дзюбы, сколько вымогали у капитана, в «Спартаке» опять перемены
21:15
Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 13 ноября.
Выбор Дзюбы: 5 миллионов долларов или слив видео. Подробности скандала
Главное, что известно о ситуации.
Обозреватель «СЭ» — о новом повороте в ситуации вокруг форварда «Зенита» и сборной России
«Аршавин прав. Все российские тренеры очень трусливы». Яркое интервью Хаита об истории с Дзюбой и отсутствии побед наших клубов в еврокубках
Один из основателей «Квартета И» — о новых ограничительных мерах в Москве.
Обозреватель «СЭ» во всем разобрался.
Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд.
ЦИФРА ДНЯ
4
ЦИТАТА
Если сегодня был нежный футбол, то в Турции будем играть иначе
Дело Дзюбы изучают в ФСБ: за шантаж игрока могут возбудить дело о вымогательстве в особо крупном размеречитать >
Сколько денег потеряли Вилков и Безбородов? «СЭ» посчитал убытки наказанных арбитровчитать >
«Спартак» объявит об уходе Акавова в понедельникчитать >
«Почему Кашшаи не вступался за арбитров, когда их тащили на полиграф?!» Хусаинов не верит в прогресс в нашем судействечитать >