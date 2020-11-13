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Как сборной играть без Дзюбы, сколько вымогали у капитана, в «Спартаке» опять перемены

21:15
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит», ФК «Зенит»

Самые важные новости дня — все, что стало известно к вечеру пятницы, 13 ноября.

Выбор Дзюбы: 5 миллионов долларов или слив видео. Подробности скандала

Главное, что известно о ситуации.

Цена славы: с Дзюбы требовали миллионы долларов за непубликацию видео. Он прав, что отказался?

Обозреватель «СЭ» — о новом повороте в ситуации вокруг форварда «Зенита» и сборной России

«Аршавин прав. Все российские тренеры очень трусливы». Яркое интервью Хаита об истории с Дзюбой и отсутствии побед наших клубов в еврокубках

Один из основателей «Квартета И» — о новых ограничительных мерах в Москве.

Надо учиться играть без Дзюбы. Пока — не умеем. Рабинер — о нулевой ничьей с Молдавией

Обозреватель «СЭ» во всем разобрался.

Россия опустилась в рейтинге ФИФА. Сборная приблизилась к третьей корзине в отборе ЧМ-2022

Сборная России потеряла почти четыре очка в рейтинге ФИФА для национальных команд.

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финалиста Евро-2020 определены в стыках Лиги наций
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Если сегодня был нежный футбол, то в Турции будем играть иначе
Станислав Черчесов
главный тренер сборной России

Дело Дзюбы изучают в ФСБ: за шантаж игрока могут возбудить дело о вымогательстве в особо крупном размере

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Сколько денег потеряли Вилков и Безбородов? «СЭ» посчитал убытки наказанных арбитров

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«Спартак» должен выводить Камоцци и Попова из тени, если история с Трабукки и Гурцкая чему-нибудь научила

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«Крылья» приложат максимум усилий, чтобы пройти в финал Кубка России". Снайпер из ФНЛ — об эмоциях Игнашевича, европейской мечте и встрече со сборной США

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«Спартак» объявит об уходе Акавова в понедельник

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«Почему Кашшаи не вступался за арбитров, когда их тащили на полиграф?!» Хусаинов не верит в прогресс в нашем судействе

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«Танцующие тампоны». В Италии громкий скандал с тестами «Лацио» на коронавирус

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В КХЛ берут третьесортных канадцев, едущих с ярмарки. Им прощают все ошибки, закрывая дорогу молодым талантам

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