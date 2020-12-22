Как решить проблему судейства в РПЛ, чемпионат России — без Косторной, старт сезона НБА
Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 22 декабря.
Судейство в России. Наберитесь терпения. Лет на пять
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Дюрант постарается вывести «Бруклин» в финал Востока, Леброн — удержать титул, а новички — ярко проявить себя.
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