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Как решить проблему судейства в РПЛ, чемпионат России — без Косторной, старт сезона НБА

Судья ВАР. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Судья ВАР. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Главные новости дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 22 декабря.

Судейство в России. Наберитесь терпения. Лет на пять

Александр Бобров — о ситуации в судействе и возможных реформах

Трагедия Косторной: была лидером сборной год назад, а теперь остается без медалей ЧР

Турнир в Челябинске несет первые потери среди женщин.

Новый сезон НБА: полмиллиарда прибыли и 160 страниц против ковида

Дюрант постарается вывести «Бруклин» в финал Востока, Леброн — удержать титул, а новички — ярко проявить себя.

«В Лос-Анджелесе везде соблазны. Как-то отдыхали с Тимберлейком и Кэмерон Диаз». Уникальная карьера чемпиона мира — от НХЛ до корейского хоккея

Большое интервью с Александром Фроловым.

«Опять эксперты будут говорить, что приехали второсортные соперники». Лемтюгов — об игре сборной

Постоянный эксперт «СЭ» положительно оценивает победу сборной России на Кубке Первого канала.

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Первый советский футболист в западном клубе — как это было. Он уехал из «Зенита»

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Пока россиянки с четверными пролетают мимо чемпионата мира, туда едут девочки с двойными

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