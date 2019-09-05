Как Овечкин встретит Панарина? Глушаков опять подставился? Победит ли Хабиб главного врага?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру четверга, 5 сентября.

ХЛЕБУШЕК. «Раньше ходили с Овечкиным на ужины. Теперь не знаю — будем ли». Большое интервью Артемия Панарина

Большое интервью самого высокооплачиваемого российского хоккеиста НХЛ — о переходе в «Рейнджерс», Алисе Знарок, отношениях с Александром Овечкиным и многом другом.

ПОД МИКРОСКОПОМ. Главный враг Хабиба — не Макгрегор, а весогонка. Выдержит ли он этот кошмар?

Информация о том, что Хабибу Нурмагомедову за два с половиной дня (уже осталось меньше) нужно скинуть 6 килограммов, напугала многих. На самом деле, это обычный рабочий процесс. Практически все бойцы легко скидывают с 76 до 70 килограммов за 36-38 часов до взвешивания. Однако у Хабиба уже не раз бывали проблемы с весом. Однажды все кончилось больницей. «СЭ» — о том, как проходит весогонка Хабиба перед поединком с Порье.

СНОВА МИМО. Самораскрытие Глушакова. Он снова винит других, а не себя

Денис Глушаков высказался. Но, как и ожидалось, сказал далеко не все, что хотел. На выходе все равно получилась интересная исповедь, в которой Глушаков напомнил всем, кто он такой. Глобально никаких новостей в этом интервью нет, но много интересных деталей, показывающих, в какой же серпентарий превратился «Спартак».

«ДИНАМО». Кому сложнее по итогам трансферного окна — Орещуку или Хохлову?

«Динамо» завершило летнюю трансферную кампанию, прямо скажем, не на мажорной ноте. Клуб вложил в приобретения больше 30 миллионов евро (по данным transfermarkt.de), однако главной цели достичь не удалось — забивной нападающий высокого уровня на острие атаки так и не куплен. Как так вышло?

ОБЪЯСНЕНИЕ. Роман Зобнин: «Я не устал. Привык играть много и часто»

Эксклюзивное интервью полузащитника сборной России, которая 6 сентября встретится в отборочном турнире Евро-2020 с Шотландией в Глазго, а 9-го примет Казахстан в Калининграде. Разговор состоялся во вторник — и вечером того же дня в семье Зобнина случилось прибавление: супруга футболиста Рамина родила второго ребенка, девочку. С чем мы поздравляем Романа и его жену.

ВЕРСИЯ РАБИНЕРА. Кто сыграет с Шотландией

«В три центральных защитника Станислав Черчесов едва ли сыграет. Это сегодня — крайний случай исключительно под топ-соперников, каковым Шотландия не является», — обозреватель «СЭ» предлагает свой вариант стартового состава сборной России на важный матч отборочного турнира Евро-2020 в Глазго 6 сентября.

ЭКСКЛЮЗИВ. «Я боялся России. В Канаде и США говорят, что тут не платят зарплаты, отвратительный быт и ужасные самолеты»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли смогу удивить в прошлом сезоне и на старте уже нового. Интересно, на что способна его команда в новом чемпионате. В интервью Игорю Еронко североамериканский специалист рассказывает о лиге, людях и стране.

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