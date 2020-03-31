Вечерний «СЭ»
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Как доиграть РПЛ за неделю, жесткий конфликт Губерниева и Резцовой, страшная история о коронавирусе в Испании

21:30
Стюарды в масках. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Стюарды в масках. Фото Александр Федоров, "СЭ"

Главные события дня — все, что стало известно к вечеру вторника, 31 марта.

План «Б». Как доиграть чемпионат за неделю. Предложение Дмитрия Иванова

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Комментатор и олимпийская чемпионка снова обменялись неприятными репликами.

«Сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить«

Юрий Никифоров — о ситуации в Испании, возобновлении чемпионата, вероятности появления Влашича в «Реале».

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Великие рекорды Овечкина в НХЛ. В конце марта он крушил их один за другим

Жаль, сейчас у Александра нет возможности для очередных достижений.

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российских хоккеиста могут уехать из КХЛ в НХЛ
ЦИТАТА
Сначала в Испании все смеялись, а теперь не успевают хоронить
Юрий Никифоров
бывший футболист сборной России и хихонского «Спортинга»

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