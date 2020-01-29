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Из Кокорина лепят жертву: кто и почему? Китайский коронавирус убьет международный спорт?

18:30
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Александр Кокорин. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 29 января.

Кокорин уйдет из «Зенита»?

Новый поворот в истории нападающего «Зенита», который не соглашается на аренду в «Сочи».

Болельщики «Зенита» критикуют решение по Кокорину. Чем это грозит?

Дмитрий Зеленов — о ситуации вокруг нападающего, который не едет на второй сбор сине-бело-голубых.

В 2003 году в Китае уже боролись с коронавирусом. Непомнящий рассказал, что тогда происходило

Российский тренер несколько месяцев находился на карантине.

Китайский коронавирус отменит Олимпиаду в Токио? Угроза реальна

Эпидемия может поставить под вопрос полноценное проведение этим летом Олимпийских игр.

Самый богатый клуб КХЛ на «Востоке» — на краю пропасти. Кто виноват в кризисе «Магнитки»?

Один из ведущих российских клубов рискует не попасть в плей-офф.

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