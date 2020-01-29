Из Кокорина лепят жертву: кто и почему? Китайский коронавирус убьет международный спорт?
18:30
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды, 29 января.
Кокорин уйдет из «Зенита»?
Новый поворот в истории нападающего «Зенита», который не соглашается на аренду в «Сочи».
Дмитрий Зеленов — о ситуации вокруг нападающего, который не едет на второй сбор сине-бело-голубых.
Российский тренер несколько месяцев находился на карантине.
Эпидемия может поставить под вопрос полноценное проведение этим летом Олимпийских игр.
Один из ведущих российских клубов рискует не попасть в плей-офф.
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