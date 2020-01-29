Из Кокорина лепят жертву: кто и почему? Китайский коронавирус убьет международный спорт?

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру среды , 29 января.

Новый поворот в истории нападающего «Зенита», который не соглашается на аренду в «Сочи».

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