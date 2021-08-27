Итоги жеребьевки Лиги чемпионов, поражение «Спартака» и победа «Зенита» над ЦСКА

Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/21.

Жеребьевка Лиги чемпионов отправила чемпионов России в группу к «Ювентусу», «Челси» и «Мальме».

Красно-белые проиграли на своем поле «Сочи». После шести туров у команды Руя Витории всего семь очков.

Что сказал португалец после поражения от «Сочи».

Гол Азмуна принес чемпионам России победу над армейцами.