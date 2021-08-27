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Итоги жеребьевки Лиги чемпионов, поражение «Спартака» и победа «Зенита» над ЦСКА

02:45
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»

Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 26 августа.

«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов, «Барселона» — с «Баварией». Итоги жеребьевки

Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/21.

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