Итоги жеребьевки Лиги чемпионов, поражение «Спартака» и победа «Зенита» над ЦСКА
Главные новости дня — все, что стало известно за четверг, 26 августа.
«ПСЖ» сыграет с «Манчестер Сити» в группе Лиги чемпионов, «Барселона» — с «Баварией». Итоги жеребьевки
Состоялась жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов сезона-2020/21.
Жеребьевка Лиги чемпионов отправила чемпионов России в группу к «Ювентусу», «Челси» и «Мальме».
Красно-белые проиграли на своем поле «Сочи». После шести туров у команды Руя Витории всего семь очков.
Что сказал португалец после поражения от «Сочи».
Гол Азмуна принес чемпионам России победу над армейцами.
Лучший клуб Старого Света, «Ювентус» и родной клуб Ибрагимовича. Кто будет играть с «Зенитом» в Лиге чемпионовчитать >
Ноунейм из «Уфы» забил пять мячей в шести турах. Больше, чем Дзюба и Соболев, вместе взятыечитать >
«Думаю, сегодня Глушаков пригодился бы и «Спартаку»!» Мнение Романцевачитать >
В Англии и Испании отказываются отпускать игроков в сборные. Назревает большой скандал?читать >
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю