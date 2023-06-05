Вечерний «СЭ»
Новости
Рассылка
Игры
Главная
Вечерний «СЭ»

Сегодня, 03:30

Итоги сезона в РПЛ, Бензема ушел из «Реала», Ибрагимович завершил карьеру. Главное за день

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Карим Бензема.
Фото Getty Images

Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 4 апреля.

Заслуженное серебро ЦСКА, скомканный финиш «Спартака» и «Ростова», весеннее чемпионство «Локо», феномен «Оренбурга». Рабинер — об итогах чемпионата

Рабинер — о завершившемся сезоне РПЛ.

Бензема обязан принять предложение из Саудовской Аравии на 200 миллионов евро — заслужил. Но его уход подставляет «Реал»

Форвард попрощался с «Королевским клубом».

Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста.

Хачанов — один за всех. Карен отомстил за друга и ворвался в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Итальянцу Сонего не хватило сил на битву с россиянином.

Список миллионеров возглавили Безбородов, Кукуян и Левников. Сколько заработали судьи в РПЛ?

«СЭ» посчитал доходы всех российских рефери и инспекторов, работавших на матчах чемпионата России-2022/23.

Это был классный сезон: у ЦСКА и «Крыльев» — лучший финиш. Что не так со «Спартаком»? Кто спасет «Динамо»?

читать >

Бензема сохранил «Реалу» второе место, Тер Штегена оставили без рекорда, Дибала вытащил «Рому» в Лигу Европы

читать >

Самый недооцененный русский форвард в НХЛ — герой финала! Бобровский начал с поражения

читать >

«Больше Абаскалю никто поблажек делать не будет». Корнеев — о серебре ЦСКА и поражении «Спартака» в Самаре

читать >

Месси после Парижа: в гонку «Барселоны» и «Аль-Хиляля» включаются американцы и англичане

читать >

Дочь Тутберидзе с партнером все-таки хотят сменить гражданство? Что происходит с парой Дэвис/Смолкин

читать >

Свитолина и Касаткина обошлись без рукопожатий. Первая ракетка России жестом отреагировала на победу украинки

читать >

Григорян спасает «Кубань». «Уфа» вылетает. Крах «Арсенала»

читать >
0
Читайте также
«Мне перекрыли воздух». Легкоатлетка Крайнова выжила после удара током в 27 тысяч вольт
Украинский чемпион Bellator Амосов отказался оскорблять россиян
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Новосибирске загорелась крыша Центральной клинической больницы
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
«Вегас» — «Флорида»: видеообзор матча, финал Кубка Стэнли
Голдобин — в «Спартаке», Окулов остается в ЦСКА
Анонс финала Кубка Стэнли и новый тренер у Овечкина
Легендарный штаб «Спартака», Жафяров — в «Ак Барсе»
СКА расстался с бомбардирами
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
В КХЛ снова новые правила
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Грицюк — в СКА
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
Гусев — о своем отстранении из СКА: репортаж Шевченко
«Вегас» — «Даллас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
Крылов уходит из хоккея
«Даллас» — «Вегас»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
«Авангард» оставил Кравеца, Квартальнов-младший творит дичь
«Флорида» — «Каролина»: видеообзор, полуфинал Кубка Стэнли
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» не смог обыграть «Пари НН», «Ростов» победил «Ахмат», «Лестер» вылетел из АПЛ. Главное за день
Новости
RSS RSS
Все новости