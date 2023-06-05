Итоги сезона в РПЛ, Бензема ушел из «Реала», Ибрагимович завершил карьеру. Главное за день
Главные новости дня — все, что стало известно за воскресенье, 4 апреля.
Заслуженное серебро ЦСКА, скомканный финиш «Спартака» и «Ростова», весеннее чемпионство «Локо», феномен «Оренбурга». Рабинер — об итогах чемпионата
Рабинер — о завершившемся сезоне РПЛ.
Форвард попрощался с «Королевским клубом».
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры футболиста.
Итальянцу Сонего не хватило сил на битву с россиянином.
«СЭ» посчитал доходы всех российских рефери и инспекторов, работавших на матчах чемпионата России-2022/23.
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